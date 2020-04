Kulturminister Joy Mogensen har haft rigeligt at se til på det seneste, men onsdag stod på en bevilling på 40 mio. kr. til OL-atleternes forberedelse. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Joy M.: - Den ene mavepuster efter den anden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Joy M.: - Den ene mavepuster efter den anden

Sport DAGBLADET - 22. april 2020 kl. 15:53 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 10 måneder var Joy Mogensen borgmester i Roskilde. I slutningen af juni blev hun kulturminister i Mette Frederiksens regering, og som om det skifte ikke var en omvæltning i forvejen, så kom coronakrisen ramlende efter nytår.

Lige siden har hun kæmpet den ene kamp efter den anden og været i vælten, men onsdag eftermiddag stod Joy Mogensen dog i en lyst og positivt skær, da Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund kunne fortælle, at regeringen spytter 15 millioner i kassen til de danske atleters forberedelse til OL næste sommer. Sammen med 15 mio. kr. fra Salling Fondene og 10 mio. fra KIRKBI i Billund, kan de aktive nu forberede sig optimalt på det udskudte OL.

Lige midt imellem Idrættens Hus og Brøndby Stadion stod Joy Mogensen sammen med Frank Jensen (Team Danmark), Niels Nygaard (DIF) og Per Bang fra Salling Fondene med meget lang afstand til tv-kameraer, fotografer, journalister, tre cykelryttere og andre interesserede.

- Den seneste tid har været den ene mavepuster efter den anden. Først lukker man de store arrangementer ned, derefter alle foreningsaktiviteter, så blev EM udskudt og til sidst OL og alt det andet. Det er jo bare så ærgerligt for alle dem, der lever og ånder for idræt, dem der udøver sport eller er tilskuer eller støtter op - idrætten er det, der plejer at give glæde og energi i ens liv. Derfor har det været vigtigt for regeringen at være her for at støtte op om OL, siger Joy Mogensen.

- Vi skal passe på vores atleter, og så skal Danmark igennem det her, når vi står sammen om det. Vi skal heppe sammen.

Det virtuelle samvær er ikke nok, og det pointerede Joy Mogensen, da hun fik ordet.

- Vi begynder at mærke begrænsningerne i det virtuelle og i Netflix og alt, hvad vi kan se. Vi mangler den der live-forbindelse og samværet, hvor noget sker lige nu og hvor vi kan heppe på hinanden her og nu. I det øje vi får lov, så kommer der en eksplosion af folk, der vil søge mod foreninger og fællesskabet igen. Det er jeg sikker på. Selv om vi er en lille nation, så kan vi udrette store ting og vinde medaljer ved verdens største sportsbegivenheder.

Du fornemmer en sult hos folk til at være sammen?

DIF-formand Niels Nygaard, Team Danmark-formand

Frank Jensen og kulturminister Joy Mogensen på

pressemødet onsdag i Brøndby. Foto: Anders Kamper



- Nu er jeg blevet introduceret til begrebet »hudsult« (i radioprogrammet Mads og Monopolet i lørdags, red.), og nu er der også en samværssult fordi vi ikke har kunnet samles længe. Vi behøver ikke kun at røre hinanden, men bare det at se hinanden live - jeg bliver jo bare glad over at se mange mennesker lige her og der er nogen at snakke med. Det hører jeg fra mange steder, og der samler OL mange mennesker fra hele verden. Næste år vil den sult være endnu større end nu, siger Joy Mogensen, der skulle have været til OL i Tokyo i denne sommer, men den rejse er nu udskudt.

Hun fødte et dødt barn i efteråret og vendte tilbage på arbejde efter nytår, og det har ikke gået stille for sig med kritik fra flere sider.

- Jeg vendte lige tilbage fra en stor personlig sorg, og så kommer jeg tilbage til denne samfundskrise - det er virkelig ekstraordinært, men jeg synes, at idrætten tager det flot, og vi er gode til at holde dialogen åben, selv om følelserne er oppe og nede. Vi er nødt til at holde hinanden oppe, for det er den eneste måde, vi kan komme igennem det her på. Vi kører uden kort og gps, så vi skal holde kontakten ved lige for at hjælpe hinanden igennem, siger Joy Mogensen.