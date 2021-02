Liam Jordan (tv) i træningskamp mod B93 og Mikkel Mouritz - nu bliver han holdkammerat med dennes storebro Nicklas Mouritsen. Foto: Jeppe Lodberg

Jordan til Helsingør

DAGBLADET - 01. februar 2021 kl. 22:09 Af Jeppe Lodberg

HB Køge og FC Helsingør har indgået købsaftale, så den 22-årige sydafrikaner med øjeblikkelig virkning skifter længere op ad Øresundskysten til Hamlets By et halvt år før han havde kontraktudløb.

Liam Jordan kom til HB Køge for tre år siden fra portugiske Sporting Lissabon, og han nåede at spille 95 officielle kampe i den blå/sorte trøje, hvor det blev til 14 mål for den offensivt anlagte midtbanespiller.

- Vi takker Liam for gode oplevelser og god indsats gennem længere tid. Han har udtrykt ønsker om at prøve noget nyt, og vi ville gerne hjælpe ham med de bedste muligheder. Vi ønsker ham alt det bedste, siger HB Køges direktør Per Rud til sin klubs hjemmeside.

Liam Jordans sidste optræden for HB Køge blev i lørdagens træningskamp mod Brøndby, og det blev en meget kort fornøjelse, idet han blev flået ud af bane blot seks minutter efter, at han var skiftet ind i pausen, fordi hjan ignorerede cheftræner Auri Skarbalius' taktiske dessiner. Tankerne var måske allerede et andet sted.