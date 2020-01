Jonasson skifter til HØJ

- Jeg tror rigtig meget på det projekt, HØJ har gang i. De har gennem en årrække taget et step op hver sæson, både på og udenfor banen. Det er en klub, som er bygget rigtig godt op over en lang periode, og som ikke stiller sig tilfredse. Den sult for hele tiden at rykke sig, er noget som virkelig tiltaler mig, lyder det fra Jeppe Jonasson i den pressemeddelelse, HØJ har sendt ud.

- Jeg håber, at jeg sammen med resten HØJ kan være med til at skubbe klubben fremad. Det kunne være rigtig godt at komme op i den sjove ende af tabellen og spille med om de tre øverste pladser. Det er helt klart også mit mål med skiftet til HØJ. Samtidig håber jeg at kunne bidrage til et sundt og godt miljø, hvor det selvfølgelig handler om at vinde! Ambitionerne er store, men det kræver hårdt arbejde. Det glæder jeg mig til at blive en del af. Endelig var muligheden for at komme tættere på familien og København også tiltalende efter fire år i Jylland.