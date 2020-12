Jonas Borup Jensen er ny mand i KFUM-tøjet. Foto: Roskilde KFUM

Jonas Borup til Roskilde KFUM

DAGBLADET - 12. december 2020
Af Anders Kamper

I de sidste mange år har Jonas Borup Jensen været modstander-træner for Taastrup FC og Greve, når de har besøgt Roskilde KFUM.

Efter nytår bliver Jonas Borup nu selv en del af KFUM på Lillevang, når han tiltræder i en rolle som ungdomsudviklingstræner med en aftale på to år.

- Jeg har haft et par gode snakke med Pierre (Overgaard, sportschef, red.), og det er der kommet et samarbejde ud af. Det er en ny boldgade, men den glæder jeg mig meget til, siger Jonas Borup Jensen.

En ungdomsudviklingstræner hjælper og supporterer ungdomstrænerne, så Jonas Borup vil få en del at gøre med både Peter Fejerskov og Palle Olsen, der er leder af DBU Topcentret og børneudviklingstræner.

- Jeg skal sparre med trænerne, være med til at planlægge træning fra U13 til U19, og så skal der afleveres en ansøgning til DBU om licens, som jeg skal være med til at lave. Vi skal da gerne have en halv eller hel stjerne mere i licenssystemet, så der bliver nok at tage fat på, fortæller Jonas Borup.

Han blev fyret i Taastrup FC som træner for ds-holdet midt i november, og ikke lang tid efter var Pierre Overgaard i røret med et jobtilbud.

- Jeg har jo mødt KFUM mange gange og kender mange folk her, så det er rigtig fint. Jeg havde faktisk besluttet med mig selv, at jeg skulle have en lang pause fra trænerjobbet efter stoppet i Taastrup, men nu skifter jeg til ungdommen, og det passer mig godt, og så i en ny og såændende rolle. Den glæder jeg mig til.

Jonas Borup får ikke ansvaret for noget hold i KFUM, men altså et overordnet ansvar for trænerne fra U13 til U19.