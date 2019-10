John Jäger er i dag cykel- og håndboldredaktør på TV2´s sportsredaktion med ansvar for blandt andet slutrunder og Tour de France. Foto: TV2 Foto: Henrik Ohsten

John Jäger - blød, kærlig og krævende chef

Sport DAGBLADET - 24. oktober 2019

Da John Jäger gik på Stenløse Gymnasium i slutningen af 80erne, gik en stor skare af eleverne på barrikaderne - og hjem - i protest mod de varslede nedskæringer fra Bertel Haarder og den borgerlige regering.

Hvad John Jäger gjorde? Han rejste en moddemonstration for nedskæringerne og fik 25 elever til at blive på skolen for at modtage undervisning.

Da Ølstykke IF i samme periode kom så langt i fodboldens landspokalturnering, at DR egentlig havde rettighederne til at kommentere fra kampen, trak Jäger og Lars Frederik fra Stenløse Lokalradio da bare et kabel fra Ølstykke Hallen over til hjørnet af stadion, så de kunne fortælle deres lyttere om kampen. Deres lyttere skulle da ikke snydes bare fordi Frank With eller Carsten Werge kiggede forbi.

Sådan er han, John Jäger. Han går sine egne veje, og denne historie kunne være endt i en bog, hvis der var ringet rundt til bare en håndfuld nuværende og tidligere kollegaer for at få anekdoter og kommentarer om og til hans person og virke, men dette er John Jägers egen beretning.

En beretning om, hvordan han startede som erhvervspraktikant på ugeavisen i Stenløse, sad i byrådet i Ølstykke Kommune for Venstre, blev ugeavischef, var sportsredaktør på Frederiksborg Amts Avis, studerede på RUC, kom til TV2, blev chef og i dag også skriver læserbreve om at være frivillig og formulerer et jobopslag til cykelreporter, der får hjerterytmen til at hoppe et par slag over hos interesserede...

Netop denne tirsdag formiddag i starten af juni, dagen før folketingsvalget, tager Jäger imod på Kvægtorvet i Odense, og ved kaffeautomaten står Søren Reedtz, der altså fik styr på hjerterytmen, søgte og fik cykeljobbet.

Kort efter sidder vi i bløde stole i et lille møderum lige overfor sportsredaktionen på den anden side af den velkendte gang, hvor kvæg og kreaturer altså havde deres gang i forrige århundrede.

På væggen bag John Jäger hænger billeder af TV2-studier, teknikere og reportere fra begivenheder - en helt anden virkelighed end, da Jäger startede som ung mand på Ugenyt i Stenløse, for vi må hellere tage denne tur helt fra begyndelsen...

Den journalistiske flamme blev tændt i John Jäger, da han gik i 9. klasse og skulle i erhvervspraktik. Ølstykke-Stenløse Nyt (Lokalavisen Egedal i dag) var oplagt fordi Jägers mor var ansat som bogholder.

John Jäger er chef for TV2´s dækning af Tour de

France og har mange års erfaring i den disciplin.

Foto: TV2



- Den daværende redaktør (Dan Bjerring, red.) husker det sikkert anderledes, men de første tre-fire dage værdigede han mig ikke et blik udover »goddag« og »sidder du der?«, så jeg begyndte selv at ringe til folk og lave historier, og sidst på ugen havde jeg lavet fire-fem historier, som han kiggede på. »Hvad, de kan jo komme i avisen?«, sagde han, og der kunne jeg jo kun svare, at det også var meningen! De kom direkte i med mit navn og oplysningen om, at jeg var praktikant, fortæller John Jäger.

Så var tonen slået an.

Praktikopholdet var da heller ikke slut, før redaktør Bjerring foreslog Jäger at blive meddeler, hvilket han så blev i starten af gymnasietiden.

- Det var vel dårligt nok journalistik, men der kom pressemeddelelser ind, som jeg skrev om, og hvis fodboldklubben havde spillet i sjællandsserien lavede jeg et referat, som blev rettet til. På den måde blev det mere og mere, og jeg skrev også om politik og endte med at få ansvaret for Slangerup Kommune. Det var en form for mesterlære, husker John Jäger, der i tiden på ugeavisen stødte på Lars Frederik fra Stenløse Lokalradio. En lokal ildsjæl, der sendte radio hjemme fra rækkehuset i Veksø.

- Han var på jagt efter nogen, der kunne bidrage til sendefladen, og jeg har ung og energisk, og vi lavede alle mulige mærkelig ting sammen. Jeg var ikke god til at lave radio, det var Lars, men jeg havde stor energi, så det havde vi kæmpe fornøjelse af! Lars lod mig sidde alene nogle gange, men jeg er rigtig, rigtig dårlig til teknik, så det gik ikke altid godt, men det var sjovt og en dejlig tid, og Lars var en kæmpe ildsjæl. Alt var som udgangspunkt muligt. »Vi prøver,« og det er fedt at arbejde sammen med sådanne mennesker.

Da Dan Bjerring blev skiftet ud med Michael Braunstein som ugeavisredaktør, lignede det slutningen på reporterdrømmen for unge Jäger.

- Jeg var meget politisk aktiv i gymnasietiden, og derude havde Michael oplevet som mig passioneret og lidenskabelig, og jeg var ikke en, Michael havde lyst til at arbejde sammen med! Men til hans kæmpe ros besluttede han sig for at give mig chancen, men først efter en lang snak, hvor han gjorde det klart, at jeg ikke kunne være politisk aktiv og skrive i avisen samtidig. Han forlangte også, at mit lange hår skulle klippes! Jeg gik med til begge dele og blev ansat på fuld tid hos ham, da jeg var blevet student.

Vi er nu i 1989.

- Det var Michael, der lærte mig at blive journalist - helt fra bunden. Jeg kunne lidt forvejen, og journalistik er jo altså ofte også et spørgsmål om sund fornuft, men Michael gav mig en bund at arbejde fra.

Der kom et jobtilbud På en opgave, hvor der skulle skrives om en brilleforretning, løb John Jäger et par år efter ind i ejeren af to lokalaviser syd for Roskilde: Lokalavisen Heden i Havdrup og Lejre Posten.

Efter artiklen ringede han til Jäger og sagde, at han ville have ham som redaktør.

- Okay, og du er med på, at jeg lige er fyldt 20 år? lyder Jägers genfortælling af svaret i dag.

»Ja, du har det, det er skal til«, lød svaret, og så var Jäger på vej sydpå.

- Jeg var ked af at forlade Michael Braunstein, men nu blev jeg redaktør, og det lyder fint, men jeg var altså alene, så redaktør og redaktør..?

John Jägers dybe røst smelter nu.

- Det var fantastisk lærerigt. Jeg havde lært 1000 ting inden, men det med at have ansvaret for alt, hvad der står i avis var noget særligt, og når man så gik ud på gaden og mødte de mennesker, man havde skrevet om...der er ikke nogen bedre måde at lære journalistik på. Når man møder mennesker bagefter, man har skrevet om, så lærer man at opføre sig ordentligt og skrive korrekt og ikke stramme tingene. Man skal jo tale med de folk igen. Det var ekstremt lærerigt og udfordrende, og nogle gange havde man da halvdelen af byen på nakken, når der var skrevet et eller andet skarpt, men det gav hår på brystet.

To ugeaviser - 12-16 og 24 sider - skulle altså fyldes om ugen.

- Jeg siger det ikke så højt, men nogle gange var der svært for sælgerne at sælge annoncer nok, og så kunne jeg godt tage røret og ringe til Mitsubishi i Roskilde, og når de så havde købt en halv eller hel side, så blev avisen større, og så var der også plads til alle mine artikler! klukker John Jäger.

- Jeg elskede at skrive og elskede at udkomme, og den første gang, lastvognen kom fra trykkeriet med aviserne til redaktionen...den følelse af at tage kniven og skære et bundt op og åbne avisen har aldrig forladt mig - det har jeg lavet! Det er - og var - vildt, og jeg kan mærke den følelse endnu, og jeg får nærmest gåsehud på benene af det.

Lærte meget af Anders Bay Ugeaviser er en ting, men John Jäger ville gerne noget andet og mere, men havde svært ved at få foden ind på en »rigtigt« dagblad. Det ændrede sig i 1993-94, da hjemegnens flagskib, Frederiksborg Amts Avis, søgte en medarbejder hos sportsredaktør Anders Bay (i dag projektchef i HB Køge, red.).

- Jeg vil være ked af at se det på skrift, men hvis jeg skal give en man æren for, hvordan jeg har udviklet mig, så er det Anders Bay. Den der glødende passion han havde for at komme først med nyhederne, udfordre kilderne og flytte barren for, hvor vi skal citeres nu og alt det - den drivkraft var Anders. Han ville flytte sin redaktions betydning, og det var inspirerende. Han var en terrier. Dan Bjerring gav mig friheden, Michael Braunstein den solide bund i håndværket, og så Anders Bays »vi skal hele tiden fremad, og vi laver også landsnyheder, selv om vi kommer fra Frederiksborg Amts Avis«. Det har flyttet og skabt mig.

Da Anders Bay så stoppede og tog til TV2, steg Jäger til tops på redaktionen og fik nu fornøjelsen af at udkomme hver dag med historier fra hele regionen med René Larsen og Anders Damgaard under sig. Undervejs sad John Jäger også i byrådet i Ølstykke for Venstre (fik 110 personlige stemmer i 1993), ligesom han studerede på Roskilde Universitets Center. Hans forældre mente, at det var vigtigt med en »rigtig« uddannelse, og John Jäger nåede fire år og har en bachelor i forvaltning. Det var travle år med få timers nattesøvn.

Vi er nu i 1997-98.

- Jeg blev ikke færdig fordi TV2 ringede og tilbød mig et job, og det skulle være i Odense, men jeg sagde nej fordi jeg var i gang med studiet og arbejdede også. Fire-fem måneder efter ringede de igen og tilbød mig et job med udgangspunkt i København. Det passede bedre, men jeg kunne ikke passe studiet ind i det og stoppede. Jeg var jo i gang med det, jeg allerhelst ville, så hvorfor skulle jeg studere også?

- Det at komme til TV2 var noget helt andet og det største, man kunne. Jeg udlevede min drøm og kom til VM og OL, håndboldslutrunder og alt muligt, og det er jeg dybt taknemmelig over. Men det var et svært spring - helt vildt svært! Der var perioder, hvor jeg var ved at opgive. På avisen er meget kort vej fra en kildesnak til spalterne. På tv er så sindssygt mange mennesker involveret, og alt skulle gå op i en højere enhed, og det første halve år...det var så besværligt! På et tidspunkt rammer man så følelsen af, at det her kunne man aldrig have skrevet eller formuleret, og det skyldes ikke den enkelte person. Produktionen er det vigtigste på tv - den gode fotograf, den gode afvikler og alle, der er med. Når alt det går op i en højere enhed, så bliver det godt, siger John Jäger med over 20 år erfaring i rygsækken i dag.

Han startede som reporter, blev redaktør og redaktionschef og har i dag titel af chefredaktør for cykel- og håndboldstoffet. Startede under Morten Stig Christensen, Ole Henriksen og Flemming Meyer. I dag er chefen Frederik Lauesen.

- I dag laver jeg jo ikke journalistik som på ugeaviserne. Jeg er chef, og jeg bilder mig ind, at det, jeg kan, er, at jeg kan stole på folk. Jeg har tillid til folk og har evnen til at sige til folk, at de har rammerne til at udfolde sig i bedst muligt. Hvis de tager en chance og fejler, så elsker jeg dem stadig. Jeg bliver aldrig så dygtig en journalist, vært eller kommentator, som dem, der er her, men jeg giver folk rum og lov til at udfolde sig.

Er du en hård eller krævende chef?

- Det er der sikkert mange meninger om! Jeg synes selv, jeg er en blød og kærlig chef, så nej! Jeg er stolt over, at de seneste tillidsmænd har rost mig som chef og som menneske - og det samme gælder fra andre medarbejdere. Det giver mig drivkraft til at være den, jeg er. Jeg driver mennesker, og helt banalt tænker jeg sådan her: Hvordan vil jeg selv have det? Så meget frihed som muligt, og det giver jeg så selv folk. Alle, der trives i det, oplever ikke mig som hård, men som støttende, og jeg er der, hvis de så til gengæld giver mig, at det betyder lige så meget for dem, som det betyder for mig.

John Jäger tager en ny dyb indånding.

- Når vi skal bruge tidligere aktive som eksperter siger jeg til dem, at det skal lyse ud af dem, at det her skal betyde lige så meget for dem, som da de selv spillede eller cyklede. De skal brænde for det, og man skal kunne se det, og kan jeg mærke det, så er der ikke grænser for, hvad jeg vil gøre for dem. Det samme gælder reporterne, men hvis jeg oplever ligegyldighed eller slendrian, så er jeg en irriterende chef! Jeg stiller store krav, men min dør og telefon er altid åben, og jeg er der for medarbejderne - og på den måde bliver mine folk den bedste udgave af dem selv. Det er sådan set det, der er min fremmeste opgave.

Skal være forberedt Apropos slendrian, som Jäger ikke kan have:

- Til en håndboldslutrunde er mange mennesker involveret, og jeg kan simpelthen ikke have, hvis folk kommer for sent eller uforberedt til et møde - om det er 30 sekunder eller halvandet minut! Det er mangel på respekt for dine kollegaer. Jeg har idéer med, og det skal de også have. Der kan jeg være irriterende, men det handler om grundlæggende respekt for andre mennesker. Jeg har det her job og får løn for det, og så skal jeg også gøre alt, hvad der står i min magt for at gøre det så godt som muligt. Derfor bliver jeg irriteret, hvis der sidder en medarbejder og glor ud i luften og ikke laver noget.

John Jäger trækker en tråd tilbage til, da han selv startede.

- Tillidsmændene bliver sikkert ikke glade for at læse det her, men da jeg startede på TV2 følte jeg ikke, jeg var dygtig nok til være her, så jeg mødte klokken 10 selv om vagten startede klokken 14. Kom der er nyhed ud af det, skrev jeg timerne på. Hvis ikke, gjorde jeg ikke. Jeg følte ikke, jeg var godt nok, så det var min måde at retfærdiggøre mig selv på dengang. Jeg siger ikke, at folk skal arbejde gratis - slet ikke! Men man må godt kræve noget af sig selv og stille nogle standarder. Gør man ikke det og sidder med benene oppe, så er jeg sikkert en irriterende chef, men det er der ingen, der gør her...

Kontroversiel jobannonce "Ja, du skal arbejde hårdt her!", lød det i det jobopslag, som John Jäger var afsender på i foråret, hvor TV2 søgte en ny cykelreporter.

»Der er spændende udfordringer, der er fede kolleger, og der er masser af fornemme goder, men mærk dig: hvis du skal arbejde for TV 2 SPORT, så skal du arbejde hårdt. Og hvis du ikke er klar til det, så skal du ikke læse videre,« er den præcise ordlyd. Videre: "Derfor behøver du ikke ulejlige dig med at søge denne stilling, hvis du primært er optaget af, om TV 2 har en god afspadseringsordning, eller om TV 2 har ansat en masse kendte mennesker, eller om TV 2 har nogle fine medarbejderforeninger eller en god sundhedsordning."

De ord blev taget ilde rundt omkring og på diverse sociale medier.

- Det var en gimmick og et forsøg på at lave noget anderledes. Jeg kaster op over de fleste jobannoncer, de er til grin, og man kan ikke være bekendt med ikke at skrive tingene, som de er. De er bare floffy og noget, alle og ingen kan skrive under på. Jeg prøvede at skrive noget, der stikker ud, og nogle gange får jeg ansøgninger, hvor jeg sidder med fornemmelse, at det at være sportsjournalist er, at "det er fedt at tage rundt i verden og lave lidt sport". Nej, det er et rigtigt forbandet hårdt arbejde, som alt andet. Det er et job, hvor man skal være forberedt, når man møder og man skal arbejde fra man kommer, til man går. Jeg skrev som jeg gjorde fordi, der skal stå en vis respekt omkring det, vi laver og det arbejde, der kræves. Dertil ville jeg skabe opmærksomhed, og det lykkedes!

John Jäger har gang i en endnu en lang udredning og har trukket luft ned i de lunger, der en gang om året klarer et maraton i eftersommeren:

- Hvis man ser Dennis Ritter i fjernsynet, så kan det sikkert virke meget hyggeligt, at han sidder og snakker om cykelsport, men han er en vanvittigt hårdt arbejdende, kompetent og dygtig mand, der researcher helt vanvittigt, og det var det, jeg ville signalere. »Det ved alle da,« vil nogen så sige, men det tror jeg ikke.

Hvor mange tror du, du frastødte og som ikke søgte det job?

- Jeg fik nogle vidunderlige tilbagemeldinger og ansøgninger. Blandt andet en, der ville søge jobbet, men havde for travlt til det på sit nuværende arbejde! Nu hænger jeg Søren Reedtz (som fik jobbet, red.) ud - han skrev blandt andet: Nå, kan jeg så få nogle informationer om den der sundhedsordning? Søren kunne læse glimtet i øjet i opslaget, og det var der mange, der kunne. Mere alvorligt var det ikke, men jeg tror aldrig, jeg har lavet et jobopslag, der er blevet set og spredt som meget som dette. Og: Jeg fik rigtig mange gode ansøgninger, og jeg er ærgerlig over, at jeg ikke kunne ansætte fem eller 10 mand! Det var gode og dygtige mennesker. Jeg har afskrækket nogen, men jeg har også tiltrukket mange...

Til sidst kommer det så:

- Og så må ja da også indrømme, at min politiske fortid og min polemiske natur gør, at det var ekstra sjovt at skrive sådan. På Radio24syv skulle eks-dommeren Kenn Hansen analysere teksten, og det gjorde han fantastisk, for det er vel ikke uforskammet at bede mennesker arbejde hårdt? Jeg elsker mit job og elsker det jeg laver, og nogle gange siger jeg på redaktionen, at tænk hvis vi havde et rigtigt arbejde! Vi har en gave, vi skal tage vare på og som rigtig mange gerne vil lave! Det privilegium har ikke alle mennesker, så det skal vi have respekt for, og derfor skal man give alt, hvad man har i sig. For mig er det dybest set at opføre sig ordentlig på sit arbejde, og mine medarbejdere skal opføre sig ordentligt - både på arbejde og udadtil, siger John Jäger.

Ikke glad for kosensus Hvor kommer dit polemiske væsen fra?

- Jeg har tænkt meget over det, men det kommer af min politiske interesse, som er meget stor, og jeg elsker at diskutere politik med alle. Som ung diskuterede jeg alt med min far, og det var godt, jeg flyttede hjemmefra tidligt, for så kunne vi få et ordentligt forhold til hinanden! Jeg tidligt fandt ud af, at jeg ikke er ret glad for konsensus og stilstand. Jeg er en anerkendende chef, men man kommer kun videre, hvis man støder ind i noget og får modstand. Det er der, man rykker sig. Jeg bliver selv negativ, hvis jeg får kritik, men dagen efter kan jeg godt tænke, at det måske var rigtigt, selv om det gør ondt lige i øjeblikket.

Det kan koge i John Jäger, der for mange år siden smadrede en stor rude på redaktionen i raseri over en forkert historie, der blev bragt i fjernsynet.

- Det var ikke hensigten at smadre den rude, men det skete, og derefter gik jeg rundt til alle mand og sagde undskyld og beklagede. Jeg er ekstremt passioneret og følelsesladet, og jeg har været en hystade - men det er jeg ikke mere...

I 20 år har John Jäger haft ansvaret for TV2´s Tour de France-dækning.

- Det har jeg fordi jeg hele tiden udfordrer mig selv og bliver udfordret af de andre. Jeg er helt vild med at hyre mennesker, der udfordrer mig og generer mig, og der går ikke en uge, hvor Martin Høgstrup (cykelredaktør) og Dan Philipsen (håndboldredaktør) ikke er uenige med mig i alt og vil lave alt om! Det er vidunderligt - det bliver man kun bedre af. Man skal bare have »båndbredden« til at kunne tåle det og tage fejl, og så skal vi videre derfra.

Sagde op på TV2 Selv om John Jäger elsker sit job på Kvægtorvet, har der været bump på vejen, og på et tidspunkt for mange år siden havde han faktisk sagt op for at prøve noget andet. Årsagen vil han ikke ind på.

- Jeg kunne ikke være i det og sagde op - men så kontaktede Merete Eldrup (TV2´s afgående direktør, red.) mig og sagde, at jeg skulle tænke mig om. Hun sagde, at hun havde brug for mig og ville beholde mig, og så sagde hun noget helt fantastisk klogt og som min kone har taget til sig: Du kan kun beslutte dig for at stoppe en gang. Jeg sov på det nogle dage, mærkede efter, og så blev jeg. I dag er jeg sindssygt glad for, at Merete sagde, som hun gjorde. Hun viste sig at være et storsindet og rummeligt menneske

John Jäger er ikke bare en passioneret chef og medarbejder på TV2 - han holder sig ikke tilbage ved i fritiden at være håndboldtræner i GOG eller at skrive et læserbrev om, at alle burde og skulle tage en tørn som frivillig. Ord, der får en vægt og styrke, når de kommer fra profileret tv-chef.

- Der er to dele af det. Det ene er, at jeg er blevet mere og mere klar over, at hvis man er et ressourcestærkt og rummeligt væsen, så skal du også give noget tilbage til omgivelserne. Jeg bliver trist, hvis folk ikke gør det, men blot det på deres egen lille have. Vi er et samfund, der har og skal have en vis sammenhangskraft, og det frivillige foreningsliv er sindssygt vigtigt der. Jeg har altid været frivillig og har været det, siden jeg har 14 år. Det kom fra min far, de startede en fodboldklub for mig og mine kammerater fordi vi ikke har gamle nok til den klub, der var i byen. Man skal være frivillig, hvis man kan, og jeg er så glad for, lykkelig og stolt over, at jeg har været noget godt for så mange børn og unge i fodboldklubben, håndboldklubben, kulturting osv. Jeg kan ikke lade være og elsker at blande mig og bidrage.

- Den anden side er, at jeg i videst mulige omfang er optaget af, at man virkelig prøver at skille min privatperson og arbejdsperson ad. Vi må kunne stille det krav til hinanden at kunne forstå, at man har et job og er privatperson også - med fare for at blive anklaget for at være privat-Lars og...! Jeg kan godt skille tingene ad, og det påvirker ikke min dømmekraft fagligt, at jeg har været træner i GOG. Jeg har været med til at lave Kertemindemesterskaberne i håndbold, og der kom en far hen og spurgte, om ikke TV2 kom, men det er bare to forskellige ting. Jeg var frivillig der og ikke på arbejde, og det skal man forstå. Men det er klart, at hvis TV2-direktøren synes, det er et problem, så stopper jeg, konstaterer John Jäger.

Der er han ikke endnu, og apropos rummelighed og menneskelige ressourcer, så forsøger Jäger at udvise og udøve de egenskaber. Som Eldrup gjorde og som Morten Stig Christensen gjorde, da John Jägers datter var alvorligt syg som spæd.

- Morten Stig sagde, at jeg skulle komme tilbage, når der var styr på det derhjemme. Sådan skal man være som chef, og det det får man tifold tilbage igen! Min erfaring er, at grænseløs tillid kommer igen.

Konen sagde fra til nyt job Hvor længe bliver du her?

- For nogle år siden var der sted, der spurgte, om ikke jeg ville være det samme hos dem. Jeg sagde ja, men min kone tøvede, men ville ikke sige direkte nej. Jeg snakkede med andet sted i lang tid, vi blev enige, og vedkommende direktør sagde ja til alle mine krav, og så skulle jeg jo sige ja. Det fortalte jeg min kone, hvorpå hun sagde: Det er fint, men jeg flytter ikke! Jeg måtte så ringe tilbage og sige - i en for mig pinlig samtale - at bliver ikke til noget, for min kone vil ikke have det. Svaret var en opvisning i stort format: »Det er lidt ærgerligt, så skal vi ikke aftale, at næste gang vi taler sammen, så spørger du din kone først?«, lød svaret.

- Derfor er mit svar, at udover, at mine chefer bestemmer over min skæbne, så bestemmer min kone også! Intet er over eller ved siden af hende eller mine børn.

Hvor sætter manden sig igennem her...?

- Hvad det angår, overhovedet ikke! Min kone siger godt nok, at jeg bestemmer alt, men det gør jeg ikke.

Den til tider hårde chef er blød i stemmen og mild i øjnene, og blok, kuglepennen og optageren er pakket sammen, da han lige vil tilføje og understrege:

- Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke er noget her uden alle mine medarbejdere, mine chefkollegaer og overordnede. Jeg er ikke sindssygt dygtig, men jeg er sindssygt dygtig til at bruge det bedste fra andre mennesker. Jeg er bare et latterligt lille tandhjul i den her maskine, men jeg har flair for at se andre mennesker og hvad de indeholder og få noget ud af det. Jeg tror på, at mine medarbejdere er den bedste udgave af dem selv, når de arbejder for mig. Jeg er deres tjener, og jeg sidder tit hjemme foran skærmen og bliver imponeret over, hvor god reporteren var, produceren eller kameramanden med de gode billeder tilsat musik. Det sker omkring mig, og det er jeg vildt taknemlig over.

John Jäger som engageret ungdomstræner

Kerteminde, hvor han og familien bor. På

billedet går det løs under AGF Cup. Foto: Privat