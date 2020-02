Send til din ven. X Artiklen: Jørgen E. Larsen er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jørgen E. Larsen er død

Sport DAGBLADET - 11. februar 2020

En af de store drenge i Herfølge Boldklubs historiebog, Jørgen Erik Larsen eller bare Jørgen E., døde fredag 74 år gammel.

197 kampe for førsteholdet nåede venstrebacken at spille i barndomsklubben fra 1965 til '71, hvor klubben lige nøjagtigt overlevede i 3. division efter årets forinden at være rykket op i danmarksturneringen for første gang nogensinde.

Boende nærmest lige over for Herfølge stadion, der den gang var helt tribuneløst, fortsatte Jørgen E. som den naturligste ting med at komme i klubben som altmuligmand og spillede da også videre frem til 1977, hvor det egentlig var meningen, at familien skulle flytte til Sydfrankrig.

Hans far havde solgt huset, og Jørgen E. boede med kone og et par af hvert køn i en campingvogn henover vinteren, og sønnen Frank husker meget klart, at det var isvinter det år.

Men det var også dér en vis Gudmund Jørgensen for alvor kastede sin kærlighed på den blå/gule klub, der så var en af de absolut første til at indføre professionel fodbold nu det blev tilladt i '78.

Så franskmændene fik lov at beholde deres Riviera, barndomshjemmet blev erhvervet tilbage og har i øvrigt lige til det sidste været hjemadressen.

Fra kampene på banen kunne Jørgen E. godt huske, hvordan man mandsopdækkede, så i årene frem var han lidt »Saftkongens« overfrakke.

- Han brugte al sin tid i klubben i min barndom. Mine tidligste minder er, at jeg løber ind på banen til far, når kampene er slut. Alt var i klubben - farmors runde fødselsdag, vores konfirmationer. Fodbold, fodbold, fodbold - jeg tror, at mange i deres dåbsgave får en sølvske - jeg fik en guld-fodbold, mindes Frank Larsen og sit fædrende ophav.

Materialemand, cafeterie-bestyrer, træner for ungdoms- og sekundahold, samt holdleder for førsteholdet og manager var nogle af de mange titler Jørgen E Larsen bestred, inden han i 1987 overtog cheftrænerjobbet efter fyrede Kresten Bjerre.

Året efter døde Gudmund Jørgensen og uden hans store checks gik Herfølge ikke lang tid efter i betalingsstandsning i 1990.

Jørgen E. formåede lige netop at holde klubben i 1. division, selv om profferne var smuttet - og smuttede gjorde han også og overlod tøjlerne til Finn M. Jensen, som siden skulle blive hans højre hånd rundt om i verden.

Landstrænerjobbet for Ghana i 1993-94 klarede han selv, men da turen derfra gik til Qatar for første gang. I to år var de samlet i først Rayyan Sports Club og siden på U 20, hvorpå Jørgen E Larsen nappede A-landsholdet alene.

Herfra gik turen for til Malaysia - nu med sin eventyrlystne assistent ved sin side igen, men d'herrer var tilbage i først Al Rayyan og siden »naboklubben« Al-Shaab og vinde trofæer, da Herfølge vandt sit sensationelle DM i 1999-2000.

Jørgen E. tog herfra alene tilbage til Malaysia og et nyt regionallandshold, en nåede også en tur tilbage til Al Rayyan i 2004-05 med først spanske Fernando Hierro og siden de hollandske De Boer-brødre som de store stjerner.

Udlandseventyret så sluttede med en på de kanter ret almindelig fyring, da sheiken ikke ville finde sig i, at den brasilianske stjerne Sonny Anderson blev sat af holdet, fordi han var for doven. Nuvel, klubejeren fik sin vilje - men til gengæld sad Jørgen E. aldeles passiv på sin stol under den vigtige pokalkamp og så sit hold tabe 4-1, hvilket han så fik en røffel for af sheiken bagefter.

- Jamen det var jo dig, der valgte spillerne til kampen og dikterede, hvordan der skulle spilles, lød svaret fra den næsten allerede kuffertpakkende dansker, hvilket ikke kunne overraske:

- Far har altid været meget stolt og en mand, der havde en plan, og så gik han udelukkende efter den. Og han var én, der fik en hel masse ud af ingenting. Han fik aldrig en uddannelse - ja, han ejede vist ikke en gang en træneruddannelse, men han var god til at sælge sig selv, siger sønnen Frank Larsen, der også havde opfattelsen, at hans far var ved at være færdig med fodbold, da han vendte permanent tilbage til huset i Herfølge i 2005.

Et par trænerjobs på dansk grund blev det dog til - først et halvt år i Brønshøj, som han dog ikke kunne redde fra nedrykning i 2006 og siden i det daværende Amager United, der dog ikke holdt, og så stod den på sekundabold i spidsen for Tårnby frem til udgangen af 2008.

Det var ikke ofte, at det lykkedes de gamle venner at hive Jørgen E. med på stadion - fodbold blev noget, man så i fjernsynet i pauserne fra at holde huset i lige så god form, som han havde krævet sine spillere være i. Uddannelse eller ej - han kunne det meste med både hænder og fødder.

Jørgen Erik Larsen bisættes fra Herfølge kirke torsdag den 13/2 kl. 13.00.