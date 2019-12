Joachim Møller er med i truppen for TMS Ringsted allerede til fredagens kamp ude mod HC Odense. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Joachim er klar til næste niveau i TMS

Sport DAGBLADET - 05. december 2019

Det var lidt af en bet for Næstved/Herlufsholm, fornemmede man tydeligt på træner Tomas Laursen i lørdags - dagen efter at klubben havde måttet sige farvel til profilen og stregspilleren Joachim Møller.

- Jeg tror ikke, der var nogen i hele håndbolddanmark, der havde set dén komme - udover TMS Ringsted. Det irriterer mig lidt, den måde, det sker på. Det er møgfrustrerende at miste så vigtig en spiller fra dag til anden, sagde Laursen, som dog også med det samme tilføjede, at han sagtens kunne onde Møller den personlige gulerod, der lå i et klubskifte.

Hér en lille uges tid efter er Møller da også selv noget overrasket over, at han nu for anden gang er at finde i den grønne TMS-trøje. Første gang var, da han som førsteårs U18-spiller også havde en sæson i klubben.

- Det er noget jeg på den ene side er rigtig glad for, men også noget, som har været rigtig svært, for jeg holder meget af Næstved og af gutterne på holdet. Det har været et par vilde uger, og jeg havde absolut heller ikke selv set det skifte komme, før TMS ringede, fortæller Joachim Møller og tilføjer.

- Jeg var egentlig rimelig indforstået med og klar til at skrive under på en ny kontrakt med Næstved, for jeg troede jo, at det var dér, jeg skulle være - men jeg synes, jeg fik en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til, påpeger stregspilleren, som har store ambitioner med håndbolden.

Den 21 år unge, 198 centimeter høje og 105 kilo tunge sydsjællænder glæder sig meget til at tørne ud for TMS Ringsted. I kamp, forstås, for han har allerede trænet med på holdet i denne uge - og førstehåndsindtrykket er godt.

- Det var ikke super sjovt at skulle sige farvel til Næstved med så kort varsel, men nu er jeg så i Ringsted, og det har været en god første uge. Jeg er er blevet taget super godt imod af alle, siger Møller, der med egne ord godt kan mærke »at træningen foregår i et ret højt tempo«.

Han har endnu ikke selv spillet højere end i 2. division, og nu kommer han så ikke bare en række op - men også til det vel nok bedste hold i 1. division.

- Det er lidt to forskellige verdener. Det bliver et meget højere tempo, så det kommer til at presse mig til at yde mit allerbedste og blive en bedre håndboldspiller. Når man træner med og spiller mod nogen, der er bedre end én selv, så bliver man også selv bedre.

- Jeg regner selvfølgelig ikke med at komme ind og spille en hel kamp lige fra dag 1, men jeg må bevise, at jeg gerne vil være her og også har niveauet. Jeg ser mig selv om en tovejsspiller, der godt kan dele lidt ud i forsvaret, og som går til stålet non-stop. Og så mener jeg da, at jeg er nogenlunde svær at holde i angrebet, konkluderer Joachim vurderingen af egne karakteristika.