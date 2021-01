Jannik Skov tester sig af

Kroppen har det fint for tiden, og bliver den ved med at arte sig, tørner Jannik Skov Hansen ud for FC Roskilde og cheftræner Michael Jørgensen.

Skader har alle dage været en uvelkommen følgesvend for 28-årige Jannik Skov Hansen i hans fodboldkarriere. I hvert fald i seniortiden, som knægten fra Holme-Olstrup efter ungdomsbold i Køge indledte i Brøndby med superliga-debut for ni år siden mod HB Køge, som han skrev kontrakt med godt et år efter - et år plaget træthedsbrud i anklen.