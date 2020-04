Jakob Jessen stopper i TMS

TMS Ringsteds venstrefløj Jakob Jessen - en mand, der altid har været garant for et højt teknisk niveau - stopper i klubben. Det skriver TMS Ringsted i en pressemddelelse.

Hér har han været i nu fem sæsoner, og træner Christian Dalmose havde hellere end gerne set fløjspilleren fortsætte hos de grønblusede. Men Jakob Jessen har taget den beslutning, at han i de kommende år vil satse lidt mere på erhvervskarrieren. Han har fået en fast elevansættelse i Nordea i Ringsted - og det job er han ikke helt sikker på kan forenes med at spille håndbold på allerhøjeste niveau, nu hvor TMS jo vender tilbage til Håndboldligaen.

- Jeg har gået og tænkt om det kunne hænge sammen, og kommet frem til, at jeg geare lidt ned for håndbolden, måske finde en anden klub med andre træningstider og færre jyske kampe, jeg er endnu ikke helt afklaret på det område.

- Jeg har været sindssyg glad for tiden i Ringsted, og håber en dag at komme tilbage, jeg er rigtig glad for, at jeg var med til at spille klubben i Ligaen igen, og jeg vil følge dem tæt, siger Jakob Jessen i presemeddelelsen.