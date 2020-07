Den mangeårige TMS-fløj Jakob Jessen tager Ajax-trøjen på i næste sæson. Foto: Thomas Olsen

Jakob Jessen drosler ikke ned alligevel

Sport DAGBLADET - 08. juli 2020 kl. 10:53 Af Kasper Nørgaard Hansen

- Jeg har gået og tænkt på, om det kunne hænge sammen, og er kommet frem til, at jeg gearer lidt ned for håndbolden. Og måske finder en anden klub med andre træningstider og færre jyske kampe.

Sådan lød det tilbage midt i april måned fra TMS Ringsteds mangeårige venstrefløj Jakob Jessen.

En beslutning, som han dengang traf, fordi han med sin elevansættelse hos Nordea i Ringsted var i tvivl om, hvorvidt der kunne blive tid til håndbold på højeste niveau.

Men hvis tanken oprindelig var at slippe for en masse lange ture til Jylland, så har Jessen efterfølgende måtte æde sine egne ord. For fra og med næste sæson har han nemlig skrevet under med Ajax, der jo som bekendt spiller i 1. division med en del jyske modstandere.

- Jeg havde egentlig besluttet mig for at stoppe helt, efter at de tilbud, der var kommet oven på farvellet til TMS, måske ikke var super interessante. Jeg er rigtig glad for mit elevjob i Nordea og ville ikke have noget imod kun at skulle tænke på det til hverdag.

- Men så ringede Ajax og fortalte lidt om, at de vil skabe et nyt Ajax. Noget, der skal starte op lidt fra scratch. Nu har man i mange år hørt, at Ajax vil i Ligaen, og det skulle den eller den store spiller være med til at sørge for. Men nu virker det til, at man vil prøve at gå tålmodighedens vej med unge spillere som fundament, fortæller Jakob Jessen.

En model, som han finder »super interessant«, og det var først og fremmest det stilskifte, som nu atter får ham til at snøre håndboldskoene ekstra stramt for at fortsætte på eliteplan.

Og at træneren i Ajax i øvrigt hedder Martin Albrektsen - Jessens træner i GOG i ungdomsårene - det gør bestemt ikke noget skidt i den sammenhæng, påpeger den 24-årige fløjspiller.

Du nåede fem sæsoner som senior i TMS. Hvordan vil du huske tilbage på den tid?

- Jeg har lært ekstremt meget som spiller i Ringsted og også udviklet mig meget, synes jeg. Så det er en tid, jeg ser tilbage på som en både god og sjov tid. Der har altid været en rigtig god stemning og ånd i truppen, siger Jessen og konkluderer.

- Så det er da mærkeligt at skulle sige farvel til TMS, for det er helt sikkert én af de bedste udviklingsklubber her på Sjælland. Og hvis et 19-årigt talent i fremtiden sidder og tøver med om, hvorvidt han skal skrive under med TMS, så vil jeg sige »gør det«. For det er et sted, hvor man ikke er bange for at give spilletid på 1. holdet til selv de helt uerfarne.