Ishøjs sportsdirektør Murat Kütük. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj-chef: - Alle fortjener en chance til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj-chef: - Alle fortjener en chance til

Sport DAGBLADET - 06. marts 2020 kl. 23:13 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Ishøjs danmarksseriehold næste weekend indleder foråret, så er det med en række nye spillere i 1. holdstruppen. Over vinteren er der rustet godt op med ikke mindst superliga-erfarne Osama Akharraz, og i starten af denne uge kom det så på plads, at Adnan Mohammed er kommet til, efter at han kom i uføre i Lyngby grundet spillegæld til flere holdkammerater.

To markante navne og forstærkninger.

Sidst på sommeren var Nicki Bille forbi Ishøj nogle få dage, inden han stoppede, og stod det til sportschef Murat Kütük, så spillede Nicklas Bendtner såmænd i klubben nu, men hans agent har ikke vendt tilbage på en henvendelse.

De markante profiler i truppen vækker undren rundt om i andre klubber, og det er Kütük hverken ikke døv eller blind overfor, men der er en mening og bagtanke med det hele - som der er også er med den netop indgåede samarbejdsaftale med den tyrkiske superligaklub Antalyaspor.

- Jeg har efterhånden sagt det mange gange, men vi har et rigtig, rigtig godt set up her, som sikrer, at spillerne har det godt her. Mange af vores spillere har jo prøvet det her game før, og for os gælder det om at sikre gode forhold, som måske harmonerer med noget, de har prøvet tidligere. Bare en smule. Vi kan jo ikke måle os på løn eller penge, for vi er amatører, så spillerne kommer her, fordi fællesskabet er godt og fordi forholdene er gode til træning og kamp, siger Murat Kütük.

- Mange af vores spillere har tjent det, de skal tjene, så de kommer her ikke for pengenes skyld overhovedet. Fællesskabet binder os sammen, og det bygger vi videre på. Vi er ikke en etnisk klub, selv om vi bliver betragtet som en, men de etniske drenge her vil gerne skrive historie og være de første, der bringer klubben i 2. division. Det vil de være med til, så vi skal udnytte vores momentum og bygge videre på det.

Men hvad får Adnan for at spille for Jer?

- Ikke en daddel! Han kommer her for fælleskabet, vores setup, vores træningsfaciliteter og gode spillere i klubben at spille sammen med. Vi har en god sportsdirektør (Murat Kütük selv, red.), der kan tale med spillerne og sørge for, at de kan komme videre, når og hvis de skal det. For Adnan er det selvfølgelig tillokkende, at han har muligheden for at komme til Antalyaspor via os. Han skal jo videre, og han vil gerne til udlandet, og kan vi så hjælpe ham, er det fint. På den måde investerer han tre måneder her for at komme videre. Han bruger os, og vi bruger ham, for Adnan skal jo ikke spille fast hos os, men skal videre, og jeg skal være den første til at hjælpe ham, siger Murat Kütük.

- Det samme gælder mange af de andre spillere, der vil og har niveau til det. Dem, der har niveau til danmarksserien eller 2. division, kan så blive her, og så er det fint. Jeg har ingen intentioner om at beholde en 23-årig spiller her, der er for god til det.

Agent svarer ikke

Og Nicklas Bendtner har været inde i billedet...?

- Jeg har prøvet at ringe til hans agent, men han har ikke taget telefonen eller vendt tilbage. Det er dårligt agentarbejde, for man bør vel i det mindste vende tilbage. Nicklas vil jo ikke til Ishøj, for det eneste vi kan give ham, er kærlighed! Det trænger han nok til. I bund og grund handler det om at give spillerne en chance til, hvis de er landet mellem to stole eller har lavet noget lort et sted.

- Vi skal samle de spillere op, selv om deres cv måske er lidt ødelagt. Det sjove er, at mange af de spillere er sårbare unge mennesker, der er blevet svigtet i et eller andet omfang. Nu samler vi dem så op, og det vigtigste er, at de kommer tilbage og kommer på fodboldsporet igen. Jeg eller klubben her skal ikke tjene noget på det her, men jeg gør det af kærlighed til sporten og klubben, og det ville jeg gøre ethvert andet sted - bare vi får samlet de unge op. Et par nederlag må ikke få dem til at stoppe - de skal have kærlighed og en chance til.

- Det ligger dybt i mig, for jeg har selv spillet fodbold og havde et kæmpe talent, men jeg havde ikke de rette mennesker, der kunne hjælpe og guide mig, og det gør jeg så nu. Og igen: det handler ikke om penge her, og så kan folk mene, at der går »kebab i den«, men det handler om fællesskab, siger Murat Kütük.

- Det kan da godt være, at Nicki Bille har været en rod, men vi gav ham chancen, som han ikke tog. Jeg kunne selv være blevet en rod, hvis jeg ikke havde haft fodbolden, men nu hjælper jeg andre. Vi skal hjælpe hinanden, siger sportsdirektøren, der til daglig arbejder som pædagog i Ishøj og ellers er i klubben i døgnets øvrige timer.

Nyt samarbejde

For et par uger siden var Murat Kütük i Antalya på træningslejr, og dernede indgik han den omtalte samarbejdsaftale med Antalyaspor, som der med tiden kan komme noget spændende ud af.

- Aftalen er ikke helt på plads endnu, fordi nogle detaljer skal gennemgås, men deres trænere kommer herop, og vi kommer derned, og hvis der er så er spillere, der kan bruges, så kan det føre til et skifte. Nu har vores unge talenter en indgang til Tyrkiet, og hvis de er gode nok, så har Antalyaspor førsteret til dem. Nogle af vores bedste spillere på 1. holdet kan også komme til prøvetræning på deres superligahold. Det er en god aftale for os, siger Kütük.

- Nu er der skabt en bro mellem Danmark og Tyrkiet, og den giver muligheder for begge klubber. Via Antalyaspor har vi nu et kæmpe netværk i Tyrkiet, der kan åbne mange døre for vores spillere. Tyrkiet er et kæmpe fodboldmarked - og nogle gange også et gedemarked! - og en ekstra mulighed for spillerne, hvis de ikke kommer til Brøndby, som vi også arbejder sammen med.

- Fodbold er bare anderledes dernede, og jeg så deres akademi, deres træning og set up helt ned til de mindste årgange. Det er bare noget helt andet end her i Danmark. Deres otte-ni årige drenge træner seks gange om ugen, og de går all in dernede med deres ungdomsarbejde i klubben. Herhjemme er det mere på hyggeniveau, og der kan vi optimere en del. Jeg er spændt på at se, hvad det kan føre til, men der gælder andre regler for salg af spillere dernede, så der skal vi holde en balance, siger Murat Kütük.

- Vi er styrket med det her, og vi kan få en masse viden og sparring, og om vi så sælger en spiller eller to, må tiden vise.

Foreløbig gælder det sæsonen i det kommende forår fra næste weekend. Her går Ishøj efter at rykke op, og målet er første omgang 2. division.

- Vi vil op gennem rækkerne - og hvor det ender, må vi se. Vi tager et skridt ad gangen, og vi siger lige ud, at vi skal op. I 2023 skal vi være stabiliseret i 2. division, men deroppe er der altså mange andre hold, der også gerne vil noget, så vi skal knokle for det, lyder det fra sportsdirektøren.

Lørdag spiller Ishøj vinterens sidste træningskamp hjemme mod Birkerød.