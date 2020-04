Ishøj IF er i økonomiske vanskeligheder er tæt på at lukke og slukke. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj IF i dyb krise - tæt på at lukke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj IF i dyb krise - tæt på at lukke

Sport DAGBLADET - 21. april 2020 kl. 18:19 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har coronakrisen ramt danmarksserieklubben Ishøj IF så hårdt, at klubben er tæt på at lukke og slukke. Det skriver klubben i et nødråb på Facebook.

»Vi HAR BRUG FOR HJÆLP NU!!« lyder det med fortsættelsen:

»Ishøj IF har brug for DIN hjælp - Sammen er vi stærkere - så vi har brug for at ALLE støtter op om, at få lavet en hjælpepakke til klubben. Grundet den nuværende Corona-krise, er Ishøj IF i økonomiske vanskeligheder.«

Klubben fortæller videre:

»Flere sponsorer er gået i betalingsstandsning, og mange af vores andre indtægtskilder er udtømte - vi er selvfølgelige kede af det på sponsorernes vegne. Heldigvis har flere af dem givet tilsagn om at genoptage deres støtte, når krisen er ovre.

Men fakta er, at vi er meget tæt på at skulle lukke og slukke for vores vidunderlige fodboldklub, og beder derfor alle fans, forældre, bedsteforældre, seniorspillere, oldboys, veteraner, fodboldfitnessspillere og ja, generelt bare alle som har en interesse i at støtte, med stort som småt. Hver en mønt tæller lige nu,« lyder nødråbet.

Rigtig mange børn, unge og voksne er afhængige af, at vi kan fortsætte fodboldklubben i den gode sociale ånd, og med det fantastiske arbejde, som mange mennesker ligger på frivilligt plan - Så med hænderne fremme beder vi jer om hjælpe inden det er for sent.

»Alle beløb er velkomne,« skriver klubben.

Vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra klubben om krisen.