Irriteret anfører i FC Roskilde: - Ligner små drenge

Sport DAGBLADET - 07. september 2020 kl. 14:03 Af Anders Kamper

Han er blot 22 år og har spillet 40 kampe for FC Roskilde, og lørdag eftermiddag havde han så anførerbindet om venstre arm for første gang.

Også i denne sæson skal Andreas Hermansen tage et ansvar og trække et læs, og det kommer han til, men han var ikke tilfreds med sit eget holds præstation i 0-1 nederlaget i 2. div.-sæsonåbneren i Vanløse lørdag eftermiddag.

- Det er skidt start. Jeg synes ikke, viljen er der, gejsten er der ikke, vi er der ikke nok, og der er nogen, der ligner nogle små drenge! De skal lige vænne sig til det her. De har så heller ikke prøvet det før, så det er svært at forberede sig på det. Jeg håber, at det her var lærepenge nok, så de er klar til næste kamp (fredag hjemme mod Brønshøj, red.). Der bliver gået til stålet og man skal være der, for ellers sker det som i dag - at vi taber, siger Andreas Hermansen, der altså står i spidsen for et hold, der er sammensat i huj hast over de seneste uger med sidste mand i truppen fredag eftermiddag i form af Victor Guldbrandsen.

Han gjorde sig ydermere bemærket ved at få to advarsler på 33 minutter og derfor blev udvist.

Andreas Hermansen:

- Tre point havde lunet, et point havde været fint, men at vi taber er ærgerligt! Vi er et bedre hold, men vi får ikke vist det.

Men de unge er nye og har ikke prøvet det her før - det kan tage tid, før de er helt klar til 2. division..

- Ja, men de er gode spillere, og det ser jeg til træning hver dag, så det skal nok komme og hurtigere end mand tror. Forhåbentlig i næste kamp. Det skal blive bedre, siger Andreas Hermansen, der selv skal i gear efter en skadesperiode over sommeren og en opstart i august. Nu er det alvor.

- Vi startede lidt usikkert, og vi skal lige ind i det igen, og så får de et mål. Hvis bare de ikke havde fået det, så havde vi vundet, for vi var bedre end dem resten af kampen, men det er let at sige bagefter,m når man lige har tabt.

Hvad siger du til udvisningen af Guldbrandsen i hans debut?

- Ærgerligt, men han gør et godt indhop (for Gustav Vind Rasmussen, red.). Han kommer med energi, og det manglede vi. Der mangler krigere på holdet, og dem skal vi have. Det er Roskilde-DNA´et: fight og vilje. Victor kom ind og gjorde det godt, siger Hermansen, der altså nu er anfører.

- Nu er det min tur til at steppe op. Jeg har prøvet meget, så jeg tager ansvaret på mig. Jeg skal ikke ændre på så meget, men være mig selv, og så skal jeg trække de unge med de i de her. Hvis de kommer med, så bliver det spændende. Jeg har haft gode læremestre i Stefan Hansen og Nicklas Halse, og det ligger mig naturligt at tage ansvar, og jeg skal gøre mig for, at det her bliver bedre.

Fredag aften kommer Brønshøj (trænet af Michael Madsen) altså på besøg i Roskilde, og de gjorde det onde ved oprykkerne AB Tårnby i lørdags ved at baske dem 6-0. I deres første kamp blev Brønshøj slået 1-2 af Vanløse.