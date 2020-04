Michael Christensen er så at sige sendt i pit. Foto: Porsche GT Team Foto: Juergen Tap/Porsche / Juergen Tap

Send til din ven. X Artiklen: Intet titelforsvar på Le Mans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Intet titelforsvar på Le Mans

Sport DAGBLADET - 17. april 2020 kl. 14:55 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronavirussen har spredt sig med en fart, så end ikke de hurtigste racerbiler kan følge med, og VM-serien for sportsvogne er ikke gået ram forbi.

Den forsvarende mester, Michael Christensen fra Karlslunde og i Porsche sammen med franskmanden Kevin Estre, ligger efter de første fem afdelinger nummer tre i stillingen for GT-racere - ét point fra en Ferrari på andenpladsen og 27 efter den førende danskerbil, Aston Martin med Nicki Thiim og Marco Sørensen.

En bred margin, men med tre løb tilbage, hvor der skulle have været halvanden gange point (38 for en førsteplads, 27 for en andenplads, 23 og så fremdeles) på Sebring i marts, almindelig pointgivning (25, 18, 15...) på Spa i april og dobbelt op på det afsluttende Le Mans - var muligheden der stadig for, at Michael Christensen kunne genvinde VM 14. juni efter 24 timer på den franske bane.

Men 1000 Miles løbet på Sebring blev aflyst, løbet på belgiske Spa er flyttet til den 15. august og Le Mans er rykket til den 19.-20. september - og for at få VM-serien op på de otte løb, som reglerne foreskriver, at der skal være i WEC, World Endurance Championship, har FIA puttet otte timers løbet i Bahrain ind i løbsprogrammet. Igen.

Oliestaten lagde også asfalt i sæsonens fjerde afdeling i december 2019, og skal huse VM-finaleløbet den 21. november.

Sådan er planerne i hvert fald pt, og næste sæson er der så ikke lige blevet planlagt så meget af endnu, men før marts 2021 måned regner det internationale motorsportsforbund, FIA, ikke med at komme i gang.

Det kunne så føre til en »supersæson«, som da Michael Christensen vandt sit verdensmesterskab i 2018-19 - startende i marts måned 2018 og sluttende med Le Mans for anden gang i juni 2019. Men FIA har besluttet, at VM fremover køres alene i kalenderåret. Hvis corona vil, forstås.

- Jeg håber virkelig, at det lykkes at få afviklet både VM og Le Mans i år, siger Michael Christensen, der plejer at ramme tæt på 200 rejsedage om året, men har været fanget i sin lejlighed i London i en måneds tid, da han han efter en sviptur hjemme i Danmark i marts alligevel ikke tog over Atlanten igen for at køre på Sebring i Florida efter femte afdeling på COTA, Circuit of The Americas i Texas.

- Tiden går med masser af løbetræning i de tomme gader i London. Parkerne er fyldt med mennesker, så dem undgår jeg. Det er mærkeligt at løbe forbi de store turistattraktioner i London og opleve dem helt mennesketomme.

- Træningscentrene er selvfølgelig også lukkede, så vægttræning foregår også hjemme, og så tager vi naturligvis alle møder og interviews over videoopkald, siger fabrikskøreren for Porsche og har masser af »spare time« til fundere over den resterende sæson og fremtiden:

- Der er selvfølgelig det sportslige aspekt, men ikke mindst, så er der rigtig, rigtig mange penge involveret i den her sport, og mange teams er afhængige af, at der køres racerløb. Men ingen ved jo noget med sikkerhed, så vi går alle og afventer, hvad der besluttes i de forskellige lande, da der er rigtig mange af de løb vi skal køre, som jeg ikke kan forestille mig bliver afviklet, hvis ikke der bliver åbnet for, at der kan komme tilskuere.

- Samtidig så er jeg personligt glad for, at man fremadrettet ændrer VM til igen at følge kalenderåret. Jeg synes, det er synd, at vinderen af Le Mans og VM kåres samtidigt, så det er positivt, at det ændres, og samtidig er det en fordel for os racerkørere, når vi skal forhandle kontrakter, da de typisk følger kalenderåret, siger Michael Christensen.

En mand, der har været hos Porsche siden 2012, været fabrikskører siden 2014 og er knap halvvejs henne i sin nuværende tre år lange kontrakt.