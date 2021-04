Interview: Irritation i TMS Ringsted

I TMS Ringsted er der tilfredshed med, at disciplinærinstansen i Dansk Håndbold Forbund er kommet frem til, at Århus og Skanderborg Håndbold har overtrådt indberetningspligten til DHF om deres samarbejde. Et samarbejde og samtaler derom, der blev meddelt DHF halvanden time efter, at sidste kamp blev spillet i grundspillet. Det får begge klubberne en bøde på 25.000 kr. for samt en »misbilligelse.«

Derimod forstår man i TMS Ringsted ikke, at instansen kan komme frem til, at det er konkursdekretet fra Århus Håndbold, der tages hensyn til, men ikke tidspunktet for, hvornår klubben selv indgav deres konkursbegæring. Det skete den 31. marts, hvorfor netop konkurselskabet har navnet datoselskabet af 31. marts 2021. Selve dekretet om konkurs kom den 13. april.