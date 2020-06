Auri var noget klatøjet til træning mandag efter nederlaget til Næstved. Arkivfoto

Interview: Auri lå søvnløs efter nederlag

09. juni 2020

HB Køge-træner Auri Skarbalius fik ikke meget søvn natten mellem søndag og mandag, efter at hans hold havde præsteret så meget under niveau og tabt 1-2 ude til Næstved i 1. division. Et nederlag, der betyder, at HB Køge nu er en del af bundkampen og nedryknings-racet sammen med flere andre hold.

Liggende der på hovedpuden fløj tankerne rundt i hovedet på Auri, hvis hold når store højder den ene dag, men også rammer dybe huller den næste, der sætter sig spor og skaber tvivl.

- Jeg sov ikke ret meget, og det er kun godt, for så betyder det noget, og også fordi, det gør ondt at tabe sådan. Sådan skal det helst være, også selv om jeg har været mange år i gamet. Det rammer mig fordi jeg brænder for det her og vil det, og så tænker man over tingene, når det ikke lykkes. Det er fedt, og det er livskvalitet på sin helt egen måde! griner træneren og fortsætter:

- Sådan er det. Jeg er nødt til at se sådan på det, når det sker. Det er en del af det her job, og kan man ikke leve med det, så bliver det svært, siger Auri.

Hvad lå du så og tænkte på?

Auri holder en flere sekunder lang tænkepause.

- Jeg arbejder med tendenser - om ting lykkes eller mislykkes i en kamp, og så skal der helst være en tendens, før jeg konkluderer noget. I løbet af en halvleg kan der være tre indlæg fra det samme sted eller spiller bliver ved med at lave noget godt eller skidt, og alt det tænkte jeg en del på efter kampen og også i nat og morges (mandag, red.). Tendensen har været i to kampe, at vi ikke har været undervejs nok i 1. halvleg. Vi er forsinket i det, vi laver, og så kommer modstanderen med en fysik og lykkes med deres ting. Det tager så os en halvleg, inden vi kan snakke om tingene i pausen, og derefter sker der så noget. Så begynder det at køre, siger Auri.

- Det peger jo på mig som leder, og så er spørgsmålet, hvad man gør ved det? Vi har vist, at vi godt kan og har sat en høj standard som mod Vendsyssel, så vi kan godt. Men hvad så med de dage, hvor det ikke lige kører? Efter kampen mod Næstved sagde jeg, at jeg savner spillere med nosser! At spille på højt niveau kræver, at man er en mand - også i modgang. Det er der fokus på, og det kigger jeg efter. Det handler om de basale ting, vinde nærkampe og alt det, siger Auri.

- Vi er et bundhold nu - det må vi erkende, og vi kæmper dernede. Hvis vi ikke kan spille, så må vi kæmpe om det. Der har vi brug for det rette spændingsniveau og energi fra start.

Er du bange for, om dit hold kan håndtere denne situation?

- Det må vi finde ud af! Jeg kigger på, hvem der kan, og vi har en del unge spillere, som er spændende, men som også har lang vej endnu, før de er etablerede topspillere. De skal være mere stabile og lære at tage mere ansvar, men som fodboldhold har man ikke meget tid til at være i de processer. Vi arbejder med at udvikle, og så skal der vindes kampe, og derfra udvikler man videre, og så kommer udsvingene. Nu er vi en fase, hvor vi har haft tid til at udvikle os, og lige nu er der ikke tid til proces, for nu skal vi have point, så vi redder os. Det er også en udvikling.

- Det her er en fantastisk mulighed for os som mennesker, som hold og kollektiv at stå i det her, og det kan man se tilbage på, når man er kommet ud på den anden side, siger Auri.

Men hvis I ender med at blive tredjesidst, så er det dyre lærepenge...

- Ja, og vi er ikke blinde. Vi kigger også i tabellen, og det gør man altid, også selv om man siger, man ikke gør det. Det er ikke mod Fredericia, at det afgøres, om vi overlever - det er hen mod sidste spillerunde. Indtil da, nytter det ikke at tænke hvis og hvis... Vi skal have fokus på, hvordan vi vender tingene til kampen mod Fredericia. Derefter handler der om, hvordan vi vinder over FC Roskilde og næste kamp igen. Fokus på næste opgave og hvad den enkelte spiller skal levere og præstere dag til dag. Pludselig kommer tingene af sig selv - det er ikke nemt, men det er det, vi skal lære.

Auri tager luft ind.

- 1. division er en rigtig hård række, og hvordan har de andre hold det? Vi er alle i samme båd, og vi har det på samme måde. Det er virkelig, virkelig et jævnt niveau mellem holdene. Vejle stikker af, og så har Fredericia haft et fantastisk efterår sammen med Viborg. Resten har svinget rigtig meget, og derfor er det tæt.

Han skifter spor:

- Jeg er glad for at have overtaget et hold efter Morten Karlsen - han står for, at spillerne og et hold kan spille fodbold. Det skal jeg ikke lære dem, og så er udfordringen, at vi skal være mere stabile på et højere niveau, og det kæmpede Morten også med. Vi skal frem til, at en dårlig halvleg kan redde uafgjort samt at sikre point på en mindre god dag. Den mentale base og det fysiske skal være på plads, så vi kan det. Igen: Vi svinger for meget, og vi arbejder på det med både de ældre og yngre spillere, siger Auri.

Mod Næstved faldt blandt andre anfører og rutinerede Martin Vingaard sammen med holdet.

- Jeg vil ikke snakke om enkeltspillere eller fremhæve nogen fremfor andre. Det tager vi internt. Men grundlæggende er jeg meget tilfreds med Vingaard mod Næstved. Han løste de opgaver, han skulle, og han giver ro til holdet på og udenfor banen.

- Jeg tager ansvaret, når holdet ikke præsterer, og der må jeg konstatere, at jeg ikke har ramt det rigtige. Det så godt ud mod Vendsyssel inden pausen og i træningskampen mod FC Nordsjælland. Nykøbing var noget bøvl, og så blev 1. halvleg mod Hvidovre...mod Næstved var det det samme, og de kom ikke med noget overraskende, og der er det min opgave at se, om der skal ændres. Der skal gøres noget, og det gør jeg, og det ved spillerne.

Auri ved godt, hvad han vil se fra sit hold mod Fredericia.

- Det er basale ting: Løbe den ekstra meter, være til stede...det er primitivt, men det skal vi, og det forlanger jeg af spillerne. Jeg vil se spillere, der spiller med hjertet og som vil ofre sig for at løbe den ekstra meter. Det er en kliché, men når the going get´s tough, the tough get´s going. Vi skal finde viljen, og derfra skal vi tilbage. Hårdt arbejde for mig er vedholdenhed og parathed til at ofre sig hvert sekund og på hver en meter. Ikke bare 10 minutter eller en halvleg eller træning. Det er en hel kamp, og det er mentalt hårdt arbejde også. Spillerne skal være »på«, understreger træneren.

- Det er også det, spillerne får penge for. De spiller fodbold fordi de elsker det, og jeg har job mit fordi jeg elsker det, men det, vi for penge for er lige præcis der, hvor det ikke er sjovt: Når det ikke kører, når man ikke lykkes, fritiden man har, hvor man ikke har friheden fordi man gør sig klar til næste træning og kamp. Vi skal levere, og vi skal vise, at vi vil det her. Vi skal betale tilbage til klubben, til vores fans, vores sponsorer og alle rundt om. Der er mange, der brænder for HB Køge, og vi skal fokusere her og nu på at levere en professionel indsats hver eneste gang, siger HB Køge-træneren.

Sent onsdag eftermiddag gælder det på det eget kunstgræs FC Fredericia, der ligger nummer tre i den hårde og tætte 1. division.