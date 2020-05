Ringsted IF Fodbolds formand, Brian Larsen. Arkivfoto

Innterview: Ringsted IF skal finde balancen

Sport DAGBLADET - 01. maj 2020

- Jeg tror, at vi nok skal få lov til at træne i nogle mindre grupper, men kampe er jo ikke bare den fysiske kontakt - man flytter jo også tusindvis af spillere rundt på hele Sjælland. Det vil man gøre tre gange om ugen, og det er nok for stor en risiko. Jeg er nervøs for, at vi ikke får spillet nogle kampe, og det er selvfølgelig død ærgerligt, siger formanden for Ringsted IF Fodbold, Brian Larsen.

Det sker i Sjællandske Mediers podcast, Pause Snak, hvor DAGBLADETs sportsredaktør Anders Kamper taler med klubfolk og trænere om coronapausen, men også om, hvad klubberne og lederne arbejder med og har af udfordringer, hvor de nu end er engageret.

Ringsted IFs bedste hold ligger nummer fire i sjællandsserien, men uden chancen for oprykning, og efter sommerferien skiftes der cheftræner fra Ole Petersen til Flemming Larsen.

Kan I godt leve med, hvis DBU Sjælland lægger foråret ned og vil starte i august?

- Rent sportsligt for vores seniorhold vil vores hold ikke blive ramt. Rent økonomisk er det i et omfang, der ikke truer os på eksistensen, men man vil jo altid gerne spille og samle menneskene og have aktivitet i klubhuset, siger Brian Larsen.

Han er i gang med sit tredje år som formand for RIF Fodbold, og hverken han eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer keder sig. Selv om bolden ligger stille, så ruller hjulene i baggrunden. Økonomien kunne blive ramt, men det synes ikke at blive tilfældet.

- Det er ikke noget, der påvirker vores aktiviteter i den nye sæson. Vi har ikke en festival eller et loppemarked, så på den måde er vi ikke ramt hårdt. Vi har tre ben at stå på: kontingent, vores trofaste sponsorer og vores lotteri i efteråret. Derudover lidt andre mindre aktiviteter. Vi er da spændt på, om vores sponsorer kommer igennem krisen, for vi har de mindre og mellemstore virksomheder, som bakker op om os, og de er hårdt ramt. På sigt kunne det få indflydelse på vores indtægtsgrundlag, men det håber vi ikke, siger formanden.

Likviditeten i RIF er god, og driften kører rundt. I RIF bruges der mange penge på trænere, på uddannelse samt kampe og turneringer - tilmelding af hold, dommere samt til ture til børn og unge. De skulle have været til Holland i Pinsen, men den tur er aflyst.

Hvad står højt på dagsordenen i bestyrelsen?

- Vi bruger mest tid på, hvordan vi får skabt det bedste produkt til vores medlemmer. Hvordan favner vi både at være en breddeklub med plads til alle, men også hvordan vi får udviklet eliten, så vi på et tidspunkt kan rykke en række eller måske to op? Lige nu handler det om at bygge et fundament. Mange steder bliver der bygget mange vægge, men hvor der ikke er et fundament, hvis væggen vælter. Det har man prøvet i Ringsted før, og det skal vi ikke igen. Vi skal have løst den knude, og lige nu handler det om, at vi skal have en børnestrategi, så vi får masser af medlemmer og samtidig får skabt den fedeste klub. Det fylder en del.

Det lyder som noget af en balancegang..?

- Ja, og det er noget af det sværeste at være både bredde- og eliteklub. Kun bredde er nemmere at kommunikere, det samme med elite, men at være begge dele er en kæmpe balance, for på et tidspunkt skal man udvælge spillere, der skal videre. Vi skal have en børnestrategi, som på sigt kan smitte af på ungdomsafdelingen. Det hele starter nedefra, hvor vi skal have de bedste børne- og ungdomstrænere.

- Man kan godt smide rigtig, rigtig mange tusind kroner efter et elitehold, men efter et år eller to skal der findes nye spillere, og så skal man have en rigtig bæredygtig økonomi for at klare det. Det har vi ikke sponsorerne til. Jeg siger det ikke for at være mavesur, men Ringsted er en håndboldby, hvor byerne omkring os, Slagelse, Næstved, Køge, Roskilde og Holbæk er fodboldbyer. Det er svært at komme ud af den kultur og arv i byen. Håndbolden (TMS Ringsted, red.) gør det supergodt og har et godt produkt, men vi kæmper om de samme sponsorer. I de andre byer er der en fodboldkultur med nogle helt andre faciliteter end i dag på Ringsted Stadion. Der er en forskel. Vi vil gøre alt de kommende fem-ti år, når kommunen får udbygget sportscentret, til at gøre alt for, at vi også får super faciliteter. Det er med til at tiltrække medlemmer.

Kan I lære af noget af TMS?

- Der, hvor vi kan lære af TMS og efterligne dem, er på børne- og ungdomsdelen, hvor vi skal sørge for at være på eliteniveau. Der er TMS rigtig gode, og de kan tiltrække gode spillere udefra, der kan bære dem op til eliteholdene. Der slås vi med et sindssygt licenssystem, hvor man ikke kan avancere på banen med sportslige resultater. Vi har stillet forslag om at ændre det, men det er svært at finde lydhørhed for argumenterne. Vi synes, man skal spille om det i stedet for at lægge vægt på faciliteter for at få en stjernelicens. Lad os dog spille om det. Der er jo licensklubber, der næsten taber alle kampe, men alligevel er med i samme række året efter. Det er lidt dumt, at man skal investere mange tusinde kroner som klub, før man ved, om det er bæredygtigt.

- Vores strategi var at gå efter en licens for nogle år siden, men vi gik tilbage til børnestrategien og derefter ungdommen. Vi er i gang med et talentspor, og det er i det lys, samarbejdet med Brøndby og Næstved skal ses, siger Brian Larsen om de to samarbejdsklubber.

Hvad er ambitionen på sigt for 1. holdet?

- Vi skal være et tophold i sjællandsserien, og det betyder ikke, at vi ikke spiller for at rykke op nu, men vi skal bygge holdet op omkring en stamme af Ringsted-folk, og et gør man kun, hvis fødekæden er i orden. Lige nu har vi et kæmpe hul på U17 og U19 på antallet af spillere, og den væg skal repareres, før det giver mening at snakke om danmarksserie og 2. division. Vi kunne godt smide mange penge efter 1. holdet, men på den lange bane tror vi ikke, at det er holdbart. Vi har gode hold på U12 og U14, og vores opgave er at fastholde så mange som muligt af dem, og hvis nogen smutter videre, så skal vi have et greb i dem, så vi ved, hvad de foretager sig og forhåbentlig kan samle dem op, hvis de ikke skulle slå til der, hvor de kom hen. Om to-tre år får vi en fødekæde, der gør, at vi kan drømme om et danmarksseriehold, der kommer op for at blive. På sigt skal vi så se, om vi kan komme i 2. division - det bør en by på Ringsteds størrelse have. Det er realistisk.

- Vi står med en kæmpe opgave, og tålmodighed i sportens verden er ikke det, man har mest af hos trænere og spillere eller i en bestyrelse, men den er vi nødt til at have. Vi er nødt til at bygge tingene fra bunden, hvis det skal være holdbart, siger Ringsted-formanden.

- Det kunne være fedt at være formand for en danmarksserie- eller 2. divisionsklub, men hvis det er på bekostning af, at klubben næsten er i ruiner bagefter fordi man lige skulle vise sig frem et år eller to, så er det ikke det værd. Vi skal bygge noget, der er holdbart, og vi har muligheden for det, og når sportscentret er udbygget, så bliver det endnu bedre med faciliteterne. Det bliver et langt sejt træk.

- Vi vil bygge en fed klub med social ansvarlighed, hvor børnene får nogle oplevelser. Man skal have en stærk kultur og klubånd, ellers kommer man ingen vegne, siger Brian Larsen blandt andet i Pause Snak.

