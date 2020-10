FC Roskilde og Carsten Salomonsson må vente med at præsentere en ny træner.

Ingen ny FC Roskilde-træner

Efter opsigelsen af samarbejdet med Morten Uddberg som cheftræner, havde FC Roskilde lagt op til og håbet, at hans afløser var på plads og kunne tage træningen mandag eftermiddag.

Den nye træner var imidlertid ikke på plads, så assistenttræner Søren Sørensen stod for træningen.

- Vi er rimelig langt, men vi vil ikke gå på kompromis med at skulle finde en på grund af tid, for det skal være på grund af kvalitet. Om der går en dage mere, afhænger af, hvilken træner vi tager. Vi er i dialog med et par stykker, og jeg håber, vi har noget klar til kampen i morgen (pokalkampen mod LFS tirsdag, red.). Ellers må det blive onsdag eller torsdag, siger Carsten Salomonsson fra FC Roskilde til FCRTV.