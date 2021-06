Ingen Scott til KFUM

Emil Scott har IKKE lavet aftale med Roskilde KFUM alligevel. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Sport DAGBLADET - 24. juni 2021 kl. 23:19 Af Jeppe Lodberg

Onsdag meldte 3. divisionsklubben Roskilde KFUM ud, at den havde lavet aftale med den 24-årige kant- og futsal-landsholdsspiller Emil Scott Rasmussen om at tørne ud for dem efter sommerferien.

Det skulle klubben ikke have gjort, for det var der overhovedet ikke lavet nogen aftale om - og det er tvivlsomt, om der bliver det, for »historien« på først KFUMs hjemmeside og siden sn.dk samt i DAGBLADET er faldet hovedpersonen for brystet.

- De ringede for en uges tid siden og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at komme ned til en samtale med dem, og det blev jeg da beæret over. Jeg mødes så med Pierre (Overgaard, sportschef) og cheftræneren (Frank Hansen), og vi snakker frem og tilbage - og vi aftaler, at aftaler, at jeg møder op på tirsdag, så vi kan se hinanden an i en uges tid eller måske to, siger Emil Scott og forklarer om »se hinanden an-aftalen«, at han ville være sikker på, at Roskilde KFUM-holdet var ét, som han dels ville føle sig velkommen på, dels ikke ville falde igennem på.

- Jeg har haft dårlige erfaringer før med klubber i 2. division, hvor jeg ikke har kunnet slå igennem, og jeg vil være sikker på, at jeg ikke bare bliver endnu en 3. divisionsspiller, der render rundt og træner uden at komme til at spille, siger Emil Scott, der har spillet sine fleste år i Ledøje/Smørum i danmarksserien, men var til prøvetræning i 2018 i FC Roskilde uden at få kontrakt og året efter spillede i Hillerød i et halvt år nærmest uden at spille.

- Så som det ser ud nu, så øder jeg ikke op på tirsdag. Jeg synes, at det er en smule useriøst, at klubben melder ud, at jeg spiller for dem, når vi 42 timer forinden har lavet en klokkeklar aftale om, at jeg udelukkende kommer ned og prøver at træne med, for at finde ud af, om vi er noget for hinanden, siger Emil Scott.

- Familien begyndte jo at ringe og min nuværende klub (Vigerslev), ringede for at høre, hvad det var for noget. Og jeg er altså slet ikke sådan som person, at jeg ikke ville fortælle dem det først, hvis jeg tog et andet sted hen. Alle mulige ringede.

- Jeg er blevet en smule skuffet. Jeg ved jo heller ikke en gang, om jeg har tid til tre-fire gange træning om ugen. Min kæreste spiller også fodbold på et ret højt plan, og det skal hun jo også have lov til, og vi har en lilkel pige fra oktober, og jeg har futsal'en, der også tager tid. Så alt det skal jeg også først se, om je gkan få til at gå op, siger Emil Scott.

Så hvis du ikke skal til KFUM, ved du så hvor, du spiller ?

- Nej, og det kan da også være, at det ender med, at jeg spiller der - der er ikke smækket nogle døre. Men tirsdag kommer jeg ikke, understreger han.

Det er ikke lykkes at få sportschef Pierre Overgaard i tale, men Roskilde KFUM har pillet historien om Emil Scotts komme af sin hjemmeside.