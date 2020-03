Send til din ven. X Artiklen: Ikke noget at komme efter for HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke noget at komme efter for HB Køge

Sport DAGBLADET - 01. marts 2020 kl. 17:04

Det lignede på forhånd en svær opgave for HB Køge, da der søndag eftermiddag var sæsonpremiere hos 1. divisions forholdsvis ubestridte tophold, Vejle.

Og uden på nogen måde at forklejne de, der ar at finde i Auri Skarbalius' startformation, så var værterne nok ikke specielt kede af, at Jean Claude Bozga var hjemme i Rumænien for at blive far, mens Abdel Diarra og Martin Koch begge havde været så ramt af sygdom i løbet af ugen, at de måtte starte på bænken.

De startede optimistisk, de blå/sorte, med højt pres, og da Jubril Adedeji efter tre minutters spil blev sendt afsted på en lang Marian Huja-aflevering og fældet, sendte MArtin Vingaard overraskende direkte mod mål fra spids vinkel i venstre side, så Vejle-keeper Indy Groothuizen måtte tage en flyvetur gennem mudderet for at sikre sig, at bolden ikke sneg sig ind ved nærmeste stolpe.

Den røg i sidenettet og efter små ti minutter var kampen kommet helt og aldeles på Vejle-fødder.

En hjørnesparksstatistik, der sagde 8-0 efter de første tre kvarters spilletid, sagde nærmest alt om, hvor tungt værterne pressede på - og at der ikke havde været noget at lave for manden, der styrede måltavlen, kan HB Køge nærmest ene og alene takke Kevin Ray Mendoza for. Den gulklædte målmand stod intet mindre end fremragende.

Billedet fra første halvleg gentog sig efter pausen. HB Køge kom frisk ud, men skabte ikke rigtigt andet end et behjertet forsøg fra Mark Gundelach, som Groothuizen »bare« skulle samle næverne for at bokse til gæsternes første hjørnespark efter 56 minutters spil.

Det var efter omstilling, for Vejle havde på det tidspunkt etableret et tonstungt pres mod Mendozas mål, og efter eksakt en times spil gik den ikke længere for HB Køge.

Vejle-anfører Jacob Schoop lagde en stille bold ind fra højre til midt for midt lige uden for feltet - til Ylber Ramadani, der tæmmede bolden, tog et træk mod højre og med et behersket hårdt spark sendte bolden i mål ved nærmeste stolpe.

Ramadani var tæt på at øge seks minutter senere, da han sendte riposten fra et frispark i muren snert om samme stolpe, og efter 69 minutter var Liam Jordan minsandten tæt på at udligne, da han snurrede rundt og fik afsluttet på Stephan Petersens indlæg, men Groothuizen refleksreddede.

Det samme gjorde Mendoza med et ordinært kvarter igen - oppe under sin overligger, og lige efter vandt HB Køge-keeperen duellen, da Kjartan Finnbogason fik en friløber.

Mendozas refleksredning af Jacob Schoops halvflugter fra omkring pletten med fire minutter igen på karakteriseres som nærmest fuldstændig vanvittig, og således var der stadig en spinkel mulighed for HB Køge til at få et urimeligt point med hjem, da »mindst fire« minutters overtid gik i gang. I det femte af disse - i kampens absolut sidste aktion - fik indskiftede Martin Koch afsluttet inde i det lille felt og bolden så fra pressepladserne ud til nærmst at bagskrue ud fra mål og smutte lige om nærmeste stolpe.

De fik ikke noget med hjem, HB Køge - der var ikke noget at komme efter. Vejle var bedst og vandt helt fortjent.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg