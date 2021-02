Hvidovre rykker hjemmebane i nogle kampe fra Hvidovre til Køge. Foto: Anders Kamper

Hvidovre rykker hjemmebane til Køge

Sport DAGBLADET - 04. februar 2021 kl. 08:12 Af Anders Kamper

En af HB Køges store konkurrenter i 1. division, Hvidovre IF, har så store problemer med hjemmebanen, Hvidovre Stadion/Pro Ventilation Arena, at divisionsholdet må rykke hjemmebane i de første kampe af forårsturneringen.

Valget af ny hjemmebane er faldet på HB Køge, hvor man lejer sig ind.

I første omgang i tre kampe mod Fremad Amager (20. febr.), mod Kolding (6. marts) samt mod HB Køge den 19. marts, og dermed får HB Køge altså en hjemmekamp ekstra ud denne manøvre.

- Vi har desværre fået den kedelige meddelelse, at banen på Pro Ventilation Arena er så slidt, at man ikke kan godkende afviklingen af divisionskampe her før april måned. Derfor har vi måttet finde en alternativ bane, og der skal lyde en stor tak til HB Køge og Køge Kommune for at være hurtige og hjælpsomme, siger HIF´s sportschef Peter Lassen til Hvidovre Avis.

- Vi lider jo desværre under, at vi ingen træningsbane har efter efterårsferien, hvor græsbanerne er lukket. Derfor har i næsten hele efteråret måtte træne i lys på vores kampbane, fortæller Lassen.

Nu er banen så ødelagt, at den ikke kan bruges til kamp, og i HB Køge var direktør Per Rud ikke sen til at stikke den hjælpende hånd frem, da forespørgslen kom.

- Selvfølgelig. Vi skal bare have det klaret med kvinderne og breddeholdene, så det ikke ødelægger noget for dem, men det tror jeg vi finder en løsning på, siger Per Rud.

Det er kun kampene, der rykkes. Det er ikke planen, at Hvidovre skal have træningstid på Capelli Sport Stadion.

Hvad Hvidovre IF skal betale for at leje Capelli Sport Stadion, er endnu ikke afklaret.