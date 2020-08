Hvalsø gafler Jungsgaard

Martin Jungsgaard tager tilbage til Hvalsø igen. Foto: Anders Kamper

Sport DAGBLADET - 13. august 2020 kl. 22:00 Af Anders Kamper

Blot 24 timer efter at have fortalt spillere og ledere i FC Roskilde, at han stopper som træner i klubben, har Martin Jungsgaard sin nye klub på plads.

Torsdag var han forbi Hvalsø IF igen, og det var for at fortælle spillerne, at han vender tilbage og tiltræder som træner for klubbens serie 1-hold. Det sker snarest muligt og senest 1. september, hvor aftalen med FCR udløber.

Det var netop Hvalsø IF, som Martin Jungsgaard var træner i sidste år, da FC Roskilde skulle have en ny træner som afløser for Christian Iversen i september. Her havde Jungsgaard været i tre-et-halvt år, og han startede i FCR den 9. september.

Nu vender han altså tilbage til Hvalsø, der er samarbejdsklub med FC Roskilde og har Jakob Hermansen som formand. Han er far til FC Roskilde-spilleren Andreas Hermansen, så der er visse tråde mellem klubberne.

- Det er rigtig fint for mig. Jeg havde det godt i Hvalsø, da jeg var der sidst. De har spillere, der godt vil træne og træne meget og hårdt, og så har jeg kæmper lidt med, at nogle hellere vil til polterabend i weekenden end at spille kamp, men grundlæggende er det nogle gode drenge, siger Martin Jungsgaard, der glæder sig til at starte der igen.

- På en måde er det min klub. Jeg har haft det godt der, og jeg rejste jo også kun sidste år fordi det var FC Roskilde, der kaldte. Dem ville jeg gerne redde. Jeg føler mig hjemme i Rådmandshaven og i Hvalsø, siger Jungsgaard.

Hos Hvalsø er der stor tilfredshed igen at få »Junge« som cheftræner:

»Det er en træner med et imponerende cv, som vi endnu en gang kan byde velkommen i HIF. Vi ser meget frem til, at han sammen med den øvrige trænerstab og ledelse i HIF, kan løfte og bidrage til at bringe HIF endnu et skridt i den rigtige retning,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Her nævnes det også, at aftalen er kommet i stand »efter et længere tilløb«.

Hvalsø ligger i serie 1, pulje 2, sammen med klubber som AIK Strøby, Benløse, Greve, Herfølge, Frem Bjæverskov og Suså.

Hvalsø starter sæsonen fredag aften ude mod Suså - måske med Jungsgaard som tilskuer i Herlufmagle, hvis tiden tillader det.

Hvalsø er oprykker fra serie 2, efter at klubben blev nummer to i serie 2, pulje 3, sidste sæson. 27 point endte Hvalsø med, et efter Svebølle.

Hvalsø nåede at spille 11 kampe i sæsonen, der blev ødelagt og afblæst på grund af corona.