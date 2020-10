Hurtig afgørelse i Solrød

B93 havde bolden nærmest hele tiden, og det var tæt på, at Solrød-drengen Simon Rossil i gæsternes mål kunne have stillet sig op i ungdomsarbejdsløshedskøen.

Anderledes med Nicklas Christiansen, der havde så alt rigeligt at se til i Solrød-målet, og de rødklædte forsvarede sig i det hele taget fint, så 0-1 ved pausen.

Det blev 0-2 efter en lille times spil, da en anden tidligere FCR-spiller Morten Fraysse kom først til et hjørnespark ved forreste stolpe.

Med et dusin minutter igen var Sebastian Lopes tæt på at bringe en vise form for spænding tilbage i opgøret, men han sendte sin friløber fladt forbi fjerneste stolpe - og minuttet efter sendte Martin Djurhuus bolden præcis samme vej, og fem minutter før tid cementerede Hassan Elsayed B93's sejr på 3-0.