Marian Huja ved den sidste træning op til forårssæsonpremieren. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Huja solgt i huj og hast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Huja solgt i huj og hast

Sport DAGBLADET - 26. september 2020 kl. 09:00 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køge er ikke færdige i transfervinduet endnu og har solgt midtstopper Marian Huja til den rumænske 2. divisionsklub FC Petrolul Ploiesti.

49 kampe nåede den 21-årige Huja at spille i den blå/sorte trøje siden ankomsten for godt to år siden. Den unge midtstopper med både portugisisk og rumænsk pas fik ikke scoret nogle officielle mål, men til gengæld havde han til tider en uheldig fod, så modstanderne ret nemt kom på tavlen, hvilket helt givet gjorde, at den udadtil altid glade forsvarsspiller aldrig helt blev stamspiller under Henrik Lehm, Morten Karlsen eller Auri Skarbalius' »regime«.

- Marian havde relativt kort tid tilbage af sin kontrakt og udsigten til spilletid var ikke den bedste, og så bliver vi nødt til en gang i mellem at tage en vurdering. Jeg sagde til ham, at vi var åbne for et salg, hvis der kom et eller andet - og det kom der så, siger HB Køge-direktør Per Rud og forklarer, at det må være Hujas agent, der har haft tråde til FC Petrolul, for det var ikke lige en klub, han kendte noget til, inden sæsonstarten, hvor brikkerne begyndte at falde på plads for endeligt i dag at være et helt puslespil.

Marian Huja har ikke været i Køge i hvert fald i den seneste halvanden uges tid og sås af denne pen senest til sæsonpremieren mod Hvidovre - på tribunen og med kasketten trukket så langt ned i øjnene, at man dårligt kunne se hans solbriller.

- Jeg kan simpelthen ikke finde noget dårligt at sige om Marian. Han er vitterligt en god dreng, og jeg havde håbet på, at han var slået igennem her, men det er ikke blevet 100 procent forløst.

- Han har haft et kæmpehjerte for klubben, et rigtigt godt venstre ben og er midterforsvarer. Så han har haft værktøjerne, men der er jo grunde til, at tre forskellige trænere ikke har tilvalgt ham, siger Per Rud til DAGBLADET, mens han føjer til på HB Køges hjemmeside:

- Marian er en god fyr, der har spillet mange gode kampe for os og har bidraget med noget fandenivolskhed. Desværre har han også manglet noget stabilitet, som er vigtigt for os i truppen lige nu. Samtidig kan han komme hjem til Rumænien og forhåbentlig finde stabiliteten og kontinuiteten der. Vi ønsker ham alt det bedste og følger med på hans videre færd.

Marian Huja giver sit besyv med på hbkoge.dk:

- Jeg vil gerne sige mange tak til klubben for at give mig en platform at udtrykke mig og udvikle på som spiller. En stor tak til trænere, staben og fansene for at udvise en kontinuerlig stor tro på mig. Også tak til drengene i omklædningsrummet, de er alle noget særligt.

Afgangen af Marian Huja bliver - formodentlig - ikke den sidste for HB Køge i transfervinduet, der grundet corona'ens aftryk på sidte og igangværende sæson løber frem til den 5. oktober.

- Numerisk har vi for mange spillere i truppen, så der arbejdes på at leje spillere ud eller sælge. Om vi er færdige med at hente afhænger af, hvad der ryger den anden vej, siger Per Rud, der så sent som i går præsenterede en ny (leje)spiller - Noble Okello fra samarbejdsklubben Toronto FC.

HB Køge har pt en trup på 27 mand, hvoraf enkelte af de unge træner fast med U19, da de grundet Covid-19 ikke må skifte mellem at træne med deres jævnaldrende og seniorerne, og de ikke ville kunne passe deres skole, hvis de kun var på træningsbanen med de voksne.