Hollænder vikarierer for Marfelt

18. oktober 2020 Af Jeppe Lodberg

HB Køge har i de de seneste små to uger haft 29-årige Lorenzo Burnet med til dele af 1. divisionstroppernes træning, og søndag er det endt ud i en aftale parterne imellem.

Den hollandske venstre back, der også har pas fra Surinam, har været uden klub siden 1. juli, hvor hans aftale med Æresdivisionsklubben FC Emmen, hvor han spillede i en enkelt sæson, så han kan tiltræde kvit og frit uden for transfervinduets åbningstid.

- Vi har en bred og konkurrencedygtig trup, men da Nicholas Marfelt blev skadet valgte vi at se os om efter en erstatning, som kan være med til at skærpe konkurrencen på venstre back. Med Lorenzo får vi en meget rutineret forsvarer, som har virkelig stor erfaring fra hollandsk fodbold. Mere end 160 kampe i Æresdivisionen borger for kvalitet. Han er en offensivt indstillet back, som allerede har efterladt et rigtig godt indryk, siger HB Køge-direktør Per Rud til klubbens hjemmeside om den blot 170 centimeter høje spiller, som sn.dk mødte torsdag, hvor han udtrykte stort håb om, at det blev til en aftale.

- Jeg kan lide klubben - den ligner lidt Emmen, hvor jeg sidst har spillet. Landet og byen er også »nice«, så jeg håber på, at det bliver til en signing.

- Jeg har ikke nogle store skader - kun småting, fordi kroppen lige skal vænne sig til at træne igen for fuld kraft. Men je ghåber på, at jeg kommer til at spille kampe hurtigst muligt, sagde Lorenzo Emmen og beskrev sig selv som en »ret hurtig« venstrebenet back.

- Jeg ved, at min hovedopgave er at lukke ned for deres kantangriber, men jeg elsker at komme med frem til indlæg, føjede hollænderen til.

Han kom som 13-årig til Ajax Amsterdams ungdomsafdeling fra barndomsklubben Zeeburgia, og han blev der til og med U21, hvor han så kom på kontrakt med FC Groningen, og bortset fra sæsonen 2016-17, hvor han spillede i slovakiske Slovan Bratislava, har den siden slået på den bedste række i tulipanernes hjemland.

I alt 166 kampe i Æresdivisionen er det blevet til foruden blandt andet 13 kvalifikationskampe til Europa League og 13 U-landskampe.

Udover Groningen, hvor han spillede på hold med og har fået anbefalinger fra HB Køges U17-cheftræner og tidligere landsholdsspiller Nicklas Pedersen, har Lorenzo Burnet repæsenteret Exelcior og NEC Nijmegen i Æresdivisionen.

- Han er rigtig dygtig - det kan jeg tydeligt se på træningsbanen. Men vi bliver nødt til at dosere hans træning, da han ikke har trænet med et hold siden i sommers. Jeg tror, at der i hvert fald går en måned, før han er klar til at spille kampe, lyder vurderingen fra cheftræner Auri Skarbalius.