Anne Cathrine Lundbye holdes meget symbolsk i et jerngreb. Hun spillede dog en ok kamp. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Holdt i jerngreb i topkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holdt i jerngreb i topkamp

Sport DAGBLADET - 16. december 2020 kl. 22:13 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

På papiret var det en topkamp, men da det kom det til stykket virkede det som om, at det var toppen mod midten, da EH Aalborg onsdag aften gæstede Dansk Kabel TV Arena i Ringsted til en kamp mellem nummer fire (TMS) og de nordjyske gæster, nummer tre i 1. division.

Den duel vandt EH Aalborg 27-20 efter 17-11 ved pausen, og allerede fra start fornemmede man, at det ikke var TMS-spillernes dag.

Aalborg pillede Natascha Wollesen ud af TMS´ spil, og fra midten kunne hun se på, mens holdkammeraterne kæmpede for at finde veje igennem det solide forsvar og noget fysisk større og højere modstand, man stod over for.

Det fortæller en hel del at, Anne Cathrine Delfs Lundbye var ene om at true udefra, og det gjorde hun ganske fint med ni mål, men nævnte Wollesen scorede kun en gang, og bagspillere som Louise Hansen og Laura Bjaldby kom end ikke på tavlen denne aften, der endte i en sur forestilling for hjemmeholdet. De gik ellers på banen med otte kampe i træk uden nederlag i rygsækken, men selvtilliden fra den stime var ikke til at spotte.

Ellers træfsikre Sylvie Gamys brændte to straffekast, Lundbye et enkelt, og i målet blev Julie Munkø skiftet ud med Christina Gregersen ved 18-10, men det hjalp ikke meget. Boldene føg om arme og ben på ellers rutinerede Gregersen, så hun overlod pladsen til Stephanie Rasmussen efter pausen, og så kom der dog lidt redninger i TMS-målet.

Det hjalp bare ikke meget - noget - for hjemmeholdets problemer fortsatte, mens træner Per Wulff vred sig i frustration på bænken. Det var ikke lige den forestilling, han havde håbet på, og i de momenter, hvor Wollesen fik lov til at spille med, lykkedes hun ikke med meget.

TMS´erne kom altså helt ned op jorden i den første topkamp for holdet meget, meget længe, men spillerne kan trøste sig med, at der venter en ny topkamp lørdag i Ringkøbing.

Her kan det hele næsten kun blive bedre.