Hjemvendt TMS-træner er fuld af optimisme

Sport DAGBLADET - 25. juni 2021 kl. 10:47

Tomas Laursen stod i en længere årrække i spidsen for TMS Ringsteds 1. divisionsdamer og nåede også til sidst lige en sæson assistent for sin egen tidligere assistent, Dennis Jensen.

Men i sommeren 2018 valgte Tomas så at tage et break fra TMS for i stedet at blive herretræner i Næstved Herlufsholm i 2. division. Hér har han været lige siden, men som de fleste med interesse i midtsjællandsk håndbold vil vide, er Laursen nu vendt tilbage til TMS Ringsted.

Reelt først fra efter sommerferien, men allerede nu er han begyndt arbejdet i klubben, som er blevet lidt et hjertebarn for ham.

- Jeg har brugt den seneste tid på at se samtlige TMS Ringsteds kampe fra denne sæson igennem fra start til slut, og jeg har fået taget godt med noter, siger Laursen med et grin - tilføjende, at han har langt flere plusser end minusser at sætte ud for sæsonen, som da også langt henad vejen var den bedste 1. divisions-sæson, TMS-damerne har præsteret.

- Jeg kunne uden tvivl snakke en halv time om det hér, men hvis jeg skal koge det ned til noget helt kort, så vil jeg sige, at jeg synes, at kontraspillet og andenbølgen så ekstremt godt ud - og derudover vil jeg også fremhæve tempospillet i forhold til pladsskifter osv. Til gengæld synes jeg også, der var noget at komme efter i det defensive. Der ligger der et forbedringspotentiale, siger Tomas Laursen.

I det hele taget glæder den tidligere og kommende Ringsted-træner sig ualmindeligt meget til den forestående sæson, for på flere parametre virker hele setup'et solidt og gennemarbejdet, giver han udtryk for.

- Vi har rigtig god bredde på holdet, som jeg ser det, og pigerne har taget rigtig godt imod mig, og de knokler derudaf. Fra jeg forlod TMS til dér, hvor de er nu, der er altså sket noget til den positive side.

- Organisatorisk er der meget mere styr på tingene, og jeg skal sådan set »bare« komme og træne pigerne - hvor førhen skulle jeg lave alt muligt andet også. Så det er super lækkert, påpeger Laursen med eftertryk.

Siden afslutningen på sidste sæson har TMS forlænget aftalerne med pæn stribe spillere fra sidste sæson, såsom f.eks. profilerne Anne Cathrine Lundbye og Laura Bjaldby - og flere følger efter i den kommende tid.

Men nok så væsentligt er det kun et fåtal fra truppen, der forlader holdet nu, og dét at man ikke skal sige farvl til en halv snes spillere og goddag til lige så mange nye, det glæder cheftræneren ganske meget.

- Det gør, at vi har en bærende stamme, og når spillere er godt sammenspillet, har de allerede på nuværende tidspunkt nogle redskaber, som vi ved fungerer, siger cheftræneren, som torsdag officielt kunne byde velkommen til højrebacken Rebekka Kurland i truppen. Officielt, fordi hun i virkeligheden har trænet med i nogle måneder allerede.

Endelig lover Tomas Laursen, at der i den kommende tid blive præsenteret to nye spillere til holdet udover Kurland. Og i følge Laursen - som ikke må afsløre navne endnu - vil sige så meget, at det er »unge spillere med stor kvalitet og ligaerfaring fra yderpladserne på ligahold.