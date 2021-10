TMS Ringsted møder mandag aften Mors/Thy. Foto: Anders Ole Olsen

Hjemmebanen giver TMS-spillere ekstra vinger

Sport DAGBLADET - 25. oktober 2021 kl. 14:44 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Hjemme i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing Mors har Håndboldligaholdet Mors/Thy et hjemmepublikum, der er så entusiastisk, at det går under navnet »Bette Balkan«.

I Dansk Kabel TV Arena er Ringsted-publikummet ikke meget efter, når TMS-herrerne spiller, og det vil netop Mors/Thy-spillerne få at føle og mærke mandag aften, når de to hold mødes kl. 19.30.

I mange sæsoner har Mors/Thy været over TMS, men i denne sæson er rollerne vendt om, og efter otte runder har TMS syv point og aftenens gæster fire, og både spillere og ledere i TMS er opmærksomme på, at der kan ligge to mere og vente i den bedste Liga-sæsonstart nogensinde for TMS.

- Det virker som om, vi har nogle andre vinger at spille med, når vi er hjemme. Vores gode publikum og sponsorer har fundet ud af, hvor vigtigt det er, at der er tryk på, og det hjælper os. Det er interessant, hvad der sker med os hjemme. Spillerne får en ild i deres parathed, når de er hjemme, de tror mere på dem selv, og det er en rigtig god fornemmelse af have, at de ved, at de kan vinde alle hjemmekampe, hvis de spiller godt, siger træner Christian Dalmose.

- Hjemme er bare noget andet, hvor man kender det hele, publikum er lige i ryggen, man vil gerne vinde og udvikle sig, siger Dalmose, der inden sæsonen ikke ville snakke om overlevelse i rækken, så det hele ikke kom til at handle om det tema.

Hvad jagter I nu?

- At vi skal holde fast i vores spil, at spille vores spil og ikke tænke så meget på, hvordan de andre spiller os. Vi har skabt en eufori om, at vi kan slå Mors/Thy og den næste og næste, men der må jeg sige til spillerne: Rolig nu. Vi møder gode hold, og nu skal vi møde et Final-4 hold, og vi er ikke favoritter, siger Dalmose.