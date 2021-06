Hillerød køber angriber i Roskilde

Efter blot en halv sæson er det slut på samarbejdet mellem Roskilde KFUM og Dino Karjasevic.

Tirsdag meddelte KFUM, at klubben var ved at sælge Karjasevic, og onsdag formiddag viste det sig så, at det er Christian Lønstrups Hillerød, der har været oppe med pengepungen for at Køge offensiv-spilleren ud af kontrakten, der gælder et år mere.

Henvendelsen om interessen for Dino kom for nogle uger siden, og hovedpersonen selv var klar med det samme. Han vil væk fra KFUM, og især fordi fyrede Stefan Håkansson ikke længere er på Lillevang.

- Jeg havde det godt i klubben, men jeg kom fordi Stefan og jeg havde et projekt sammen, og derefter skete der nogle ting, jeg ikke kunne stå inde for i klubben- med måden, vi skulle spille på fremover og den slags. Jeg havde også en ambition om at ville spille i den nye 2. division, men først skulle KFUM reddes. Det skete, og det har jeg en stor andel i, og på en halvt år i klubben blev jeg topscorer i klubben foran Luka (Dumic, red.). Jeg har gjort en del, og så har Hillerød forsøgt at få fat i mig noget tid, og nu er tiden den rigtige, siger Dino Karjasevic.

- Både Lønstrup og Bredal er på plads som trænere, og det er vigtigt, og Hillerød og Nykøbing FC har været de to bedste hold spillemæssigt i 2. division sidste sæson. Når en af de to klubber ringer, så skal man være lidt dum for ikke at sige ja. Jeg kommer til et hold, der har kæmpe ambitioner næste sæson, og der ser jeg frem til at være en del af.

Dino Karjasevic kunne altså ikke se sig selv i KFUM under Keld Hansen som træner.

- Stefan og jeg forstod hinanden og var enige om måden, vi skulle spille på - en slags "overfaldsfodbold".Det kom vi længere og længere væk fra, og jeg kom ud i nogle positioner, jeg ikke var fan af. Jeg skjulte det de sidste tre kampe i respekt for klubben, og de tre sidste kampe var måske mine tre bedste i klubben og har fået meget ros dem, siger Dino.

Han scorede fem mål for KFUM i foråret.