Andreas Hermansen efter sejren over Kolding IF. Foto: Anders Kamper

Hermansen efter sejr: Mere i vente

- Jeg er pissestolt! Det er en forløsning, det her. Vi skulle have haft point i Vendsyssel, og nu fik vi dem her. Det er fantastisk, det her, og det er de første tre point af mange i denne halvsæson, siger FC Roskildes Andreas Hermansen efter 1-0-sejren over Kolding IF fredag eftermiddag i Sundby Idrætspark.