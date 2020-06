Andreas Hermansen og Nicklas Halse i duel ved onsdagstræningen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Hermansen: Vi har fundet jydementaliteten

Sport DAGBLADET - 11. juni 2020 kl. 10:54 Af Kasper Nørgaard Hansen

Der hersker masser af grin, jokes og coronakorrekte hilsner med knoerne, da sn.dk møder FC Roskildes trup kort før holdets træning onsdag eftermiddag.

For på trods af holdets status af stadig at være 1. divisions agterlanterne, så er det langtfra stemningen fra et jumbohold, man møder denne dag. Men der er som bekendt også begyndt at ske nogle ting med FCR på det seneste, og afstanden til de øvrige bundhold bliver stadig mindre.

Roskilde-drengene har hentet syv point i de sidste tre kampe - og man var endda blot en overtidsscoring af Nykøbing fra, at dén statistik havde heddet ni point. Nye og anderledes toner fra et FCR-hold, som i efteråret i flere opgør blev nærmest ydmyget.

Tag blot 0-4-kampen i egen hule mod Vejle som eksempel.

Men hvad er det, der er begyndt at ske i Rådmandshaven? Det har forsvarsgeneralen Andreas Hermansen et par gode bud på.

- Selv om det stadig er tidligt på foråret - eller i hvert fald tidligt i opstarten efter coronaen - så ligner vi et af de mest formstærke hold i rækken, og det siger alligevel noget i den her ret vanvittige række, påpeger han og supplerer.

- Jeg tror faktisk, at en af vores største styrker lige nu er, at vi kender vores begrænsninger. Vi prøver ikke længere at opfinde alle mulige finurlige måder at spille på, men i stedet søger vi det dna som plejede at være Roskildes.

Og hvad er det nærmere præciseret?

- De seneste par år har der måske manglet lidt af den her attitude, som bygger på stenhårdt arbejde og et fysisk dominerende udtryk i kampene. Det synes jeg, man så ret tydeligt mod Fremad Amager. De mål, vi scorer, er ikke, men vi scorer, fordi vi har en kæmpe vilje. Det er sådan lidt en slags jydementalitet, selv om det lyder lidt sjovt at sige om en flok sjællændere.

Andreas Hermansen er trods sine bare 22 år én af de klart mest rutinerede på det nuværende FCR-hold. Han debuterede allerede på 1. holdet som 18-årige tilbage i foråret 2016 - og selv om den voldsomme korsbåndsskade holdt ham ude i næsten et helt år, må han stadig betegnes som en nøglespiller på det nuværende FC Roskilde-mandskab.

Apropos jydementalitet, så kan der meget vel blive brug for en ordentlig spand af netop det i aften. Her venter nemlig rækkens nummer to, Viborg, og det endda på udebane. I den sammenhæng ærgrer Hermansen sig faktisk en lille smule over, at der lige præcis i denne uge blev givet grønt lys til tilskuere på lægterne. For selv med kun 500 på lægterne vil Viborg formodentlig stadig have en noget større følelse af at være hjemmehold, end hvis tallet havde heddet nul.

- Det er lidt ærgerligt, at det lige præcis sker nu. Det er ellers et rigtig godt tidspunkt at møde dem på lige nu, vil jeg mene. De har virket lidt »shaky« på det sidste, mens vi har set stærke ud. Men selv med 500 tilskuere, tror jeg på, at der ligger point og venter på os. Det håber jeg i hvert fald, konkluderer Hermansen.