Rosa Holmberg har været med til fire oprykninger og håber snart på en mere i HB Køge Kvindeelite.

Herfølge-pigen Holmberg ser frem til nye tider

Sport DAGBLADET - 30. januar 2020 kl. 19:41 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en af de helt lokale piger på holdet ser 20-årige Rosa Holmberg fra Herfølge frem til, at HB Køge indleder en stor satsning på kvindefodbold. Den starter allerede nu, men først fra 1. juli skrives der kontrakter, og meget synes at skulle gå galt, hvis ikke Rosa Holmberg er en af de spillere, der tilkæmper sig en sådan med direktør Per Rud på den anden side af bordet.

Rosa Holmberg var sammen med Cecilie Buchberg og Marie Jendresen med til offentliggørelsen af de kommende nye tider torsdag formiddag, og hun kunne ikke skjule hverken sin glæde eller sin forventning om, hvad der venter forude.

Rosa Holmberg har været med hele vejen fra starten i Herfølge Boldklub som 12-årig og har de seneste år deltaget i fire oprykninger i træk med start i sjællandsserien. Nu spiller HB Køge Kvindeelite - før hed de HB Køge Pigefodbold - i kval-rækken til Ligaen.

Modstanderne I Kvindeliga Kvalifikationen skal HB Køge Kvindeelite møde:

B93

BSF

Odense Q

Vildberg

AaB

Alle ude og hjemme.

29. marts: HB Køge-Odense Q

- Det var været fedt at se min barndomsklub vokse til, hvor den er nu. Jeg har været med i det her projekt lige fra start, og nu bliver mænd og kvinder ligestillet i HB Køge - det er sindssygt fedt for mig. Jeg er virkelig stolt over at være en del af det projekt, siger Rosa Holmberg med fast stemme og glade øjne.

Det betyder noget for hende, det her.

- For mig er der rigtig mange følelser forbundet med det her fordi jeg har spillet her så længe. Jeg får rigtig meget tillid på holdet, og vi kvinder får tillid i det hele taget i klubben. Nu sker det her, og jeg kan ikke se et bedre sted for mig end at blive her. Jeg er meget glad for at være her.

I foråret gælder det altså Kvindeliga Kvalifikation, som rækken retteligt hedder, og her er HB Køge Kvindeelite som kneben oprykker ikke favorit på nogen måde.

- Vi er en joker, for vi nåede lige præcis cuttet i 1. division. Vi kommer op for at lære fordi vi er en uerfaren trup i forhold til, hvad der venter. Jeg tror dog på, vi kan drille de store og at vi kan være med til at slås om kval-pladserne til Ligaen. Det er en fordel for os, at de andre ikke kender os så godt, så vi har alt at vinde.

- Hvis det glipper, så tager vi næste år med, men jeg tror altså, at vi kan lege med i toppen, siger Rosa Holmberg ambitiøst.

- Det er så fedt, at det her sker, og det er stort. Vi har stilet mod og ventet på det her. Nu får vi et professionelt set up, der kan tage os til næste niveau. Det kan godt være, at det lyder vildt med Champions League om fem år, men jeg har altså været med til fire oprykninger, og som det blev sagt tidligere, så er der en iværksætterånd her, der får ting til at ske. Folk brænder for det, for ellers stod vi ikke her. Jeg er meget optimistisk omkring det hele, og det igen: Det er så fedt, at HB Køge laver denne satsning og det samarbejde med os. Det er virkelig fedt, siger klubpigen Holmberg.