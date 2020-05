Her skal udeholdet holde til under kampene mod HB Køge. Foto: Anders Kamper

Her skal udeholdet være mod HB Køge

Væk er pausens lune omklædningsrum med udsigt til et varmt bad bagefter og goddag til en mobil tribune for enden af banen med tre toiletter bagved.

Her, i Køge Idrætsparks nordlige ende, får Hvidovre, Fredericia, Kolding, Vejle, Fremad Amager og Næstved fornøjelsen af at have base under kampene mod HB Køge. Spillerne skal møde omklædt på stadion, og på mobiltribunen kan de se frem nogle solide parasoller, der skal skærme mod solen eller regnen, der måtte komme eller falde undervejs.