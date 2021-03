Artiklen: Her er KFUM-holdet bag Brask

Her er KFUM-holdet bag Brask

Efter tirsdagens afsløring af, at Roskilde KFUM danner et selskab til 1. holdet i 2. division, satte klubben torsdag navne på

bestyrelsesmedlemmerne i KFUM Pro, der får Lars-Christian Brask for bordenden som bestyrelsesformand og Pierre Overgaard som direktør. Han fortsætter også i rollen som sportschef i moderklubben.

Fra Roskilde KFUM´s bestyrelse vil Martin Skovgaard Hansen få sæde i Pro-bestyrelsen - det samme gælder den tidligere divisionsspiller i flere klubber, Finn Lohff Johansen, fra Stark. Firmaet er i øvrigt kun sponsor for fodboldlandsholdet og Roskilde KFUM...

En god bekendt af Lars-Christian Brask, Michael Albrechtslund, der sidder som direktør i Finansforeningen, træder også ind i bestyrelsen, ligesom ejeren af LM Byg og manden bag genoprejsningen af Pihl & Søn, Carsten Mindegaard.

Den tidligere landsholdsspiller og udlandsprofessionelle i Italien, Tyskland og England, Thomas Helveg, får også plads i den ny-sammensatte bestyrelse. Han var også ved Brask´ side tilbage i 2015 i FC Roskilde.

Syv mand i alt, der til en start har omkring 250.000 kroner at gøre med i driftskapital, og derfra skal der hentes sponsorer i en størrelsesorden på tre mio. kr. i 2023.

Skulle bestyrelsen blive i tvivl, om en beslutning nu er i den ånd, der præger på Lillevang, så er der oprettet et Kulturudvalg, hvor KFUM-kamprekordholderen Gerhard Klaschka og Tage Jørgensen får sæder. Her kan Pro-bestyrelse søge hjælp, råd og vejledning, skulle det blive nødvendigt.

I Roskilde KFUM er formand Allan Markussen klar til at stille op til en ny to-årig periode som formand, hvis medlemmerne stemmer for det på generalforsamlingen i april.