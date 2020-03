Henrik Lehm blev kåret som månedens træner i Ghana i februar. Nu er sæsonen suspenderet. Foto: Inter Allies FC

Henrik Lehm direkte i karantæne efter vild hjemtur

Sport DAGBLADET - 20. marts 2020

Henrik Lehm, der i to et halvt år mellem 2015 og 2018 var cheftræner i HB Køge, ernærer sig nu om dage som cheftræner og akademileder i den ghanesiske klub Inter Allies FC. Én af HB Køges samarbejdsklubber, der i øvrigt også er en del af Capelli Sport-netværket.

Men som for mange andre med tilknytning til sportens verden ramte den nye corona-virkelighed også Lehm i denne uge, fortæller han.

- Myndighederne besluttede, at turneringen i Ghana skulle suspenderes i fire uger, og samme dag som den beslutning blev taget, ringede Per Rud til mig og sagde: »Lad os se at få dig hjem«, beretter Henrik Lehm.

Det skulle dog vise sig at være sværere end som så, for da træneren lige ville tjekke sin rejseplan et par timer før afgang tirsdag, begyndte de logistiske besværligheder så. For til sin store overraskelse kunne Lehm hér se, at hans flyafgang var blevet aflyst...

Nu var gode råd dyre, men hér viste ejerne i Inter Allies god stil ved at tage ud i lufthavnen i Ghanas hovedstad Accra, hvor de fik en god snak med lufthavnspersonalet. Det endte med, at Lehm kom med et fly samme dag - men så langtfra et direkte til Danmark. Faktisk endte hans ualmindeligt lange rejse med at se således ud i punktform:

n Med Uber fra akademiet til lufthavnen i Accra

n Accra - Bruxelles (fly)

n Bruxelles - Hamborg Lufthavn (fly)

n Hamborg Lufthavn - Hamburg Hovedbanegård (tog)

n Hamborg Hovedbanegård - Flensburg (tog)

n Flensburg - Kolding (tog)

n Kolding - Odense (tog)

- Så ja, det tog i alt godt og vel 24 timer at komme hjem - og jeg tror ikke, at det nåede at blive til mere end en times søvn undervejs, fortæller Henrik Lehm fra et sommerhus på Fyn dagen efter hjemkomsten.

For på trods af om nogen at kunne have brug for lidt hjemlig hygge og samvær med familien hjemme i Odense, ja så er dét ikke en mulighed lige nu for den 59-årige træner og akademileder.

For med udgangspunkt i de nyeste tal, anbefaler Udenrigsministeriet på det kraftigtste, at alle danskere, der vender hjem fra ophold i udlandet sættes i 14 dages karantæne. Så disse er Henrik Lehm netop gået i gang med, fortæller han.

- Jeg sidder nu i et sommerhus, hvor jeg ikke kan give et kram til hverken min kone eller mine børn, og det er da en ret speciel oplevelse, må jeg nok sige. Men særligt min gamle mor på 87 tør jeg slet ikke besøge, siger Lehm med eftertryk.

Ganske forståeligt i disse tider, må man sige.

Nu skal han så i den kommende tid forsøge at omstille sig til en på alle måder ny hverdag i Danmark - hvor han altså som minimum kommer til at opholde sig de næste fire uger.

- I Ghana har der ikke været så meget snak om coronavirus og i det hele taget ikke så meget fokus på emnet. Indtil for ganske nylig havde vi ingen smittede, og derfor er det ikke noget, som på dén måde har fyldt i hverdagen.

- Så derfor er det da lidt et chok at vende hjem til Danmark og se, hvordan forholdene er nu. Det skal jeg lige bruge noget tid på at vænne mig til, konkluderer Henrik Lehm.