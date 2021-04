Se billedserie Jannik Skov Hansen kommer hér for sent i en duel med Jacob Egeris - men senere tog Skov dog meget stor revanche med et hattrick. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Hattrick da FCR sænkede Nykøbing

DAGBLADET - 09. april 2021 kl. 20:49 Af Kasper Nørgaard Hansen

FC Roskilde var svært undertippede af alle andre end holdets egen cheftræner Michael Jørgensen, da det fredag hjemme gjaldt mødet med det ubesejrede tophold fra Nykøbing. Men Jørgensen var manden, der kunne grine i skægget efterfølgende, for FCR vandt såmænd kampen med 3-1.

Kampen startede ellers helt forfærdeligt ud set med Roskilde-briller, for topholdet fra Falster kom flyvende ud over stepperne, og efter tre minutter var holdet nær kommet foran, da Sebastian Koch sparkede snert forbi langs jorden.

Og den store chance var et varsel om mere: For bare to minutter senere kom Nykøbing i front, da topscorer Mathias Kristensen modtog bolden midt i feltet, drejede rundt på en tallerken og sparkede bolden flot over i det lange hjørne.

Det første kvarter var hjemmeholdet helt væk, men efter 17 minutter kom FC Roskilde frem til sin første reelle chance. Det skete, da Magnus Hansen tog en fin tur på venstrekanten, trak ind i banen og sparkede på kassen. Men bolden røg en halv meters penge over mål. Men FCR havde lige så vigtigt formået at få bremset gæsternes dominans.

Og få minutter efter var Monday Etim - lidt tilfældigt - ganske tæt på at få sendt bolden i nettet med brystkassen efter et afrettet indlæg. Så der blæste altså mildere vinde for FCR, som halvlegen skred frem - men det var dog mest ud fra parametre som gejst, vilje og tro på, at det var muligt at komme tilbage i kampen.

For stadig var det ikke for alvor muligt for hjemmeholdet at sætte en masse gennemspillede angreb sammen. FCR var bedst i omstillinger, for det var hovedsageligt Nykøbing, der havde bolden og kørte den rundt.

Hos værterne var forsøgene lidt mere sporadiske, men Jannik Skov Hansen havde dog en pæn halvflugter, og Victor Guldbrandsen en halvkikset afslutning fra kanten af feltet i slutningen af halvlegen.

Straks fra 2. halvlegs start fik Magnus Hansen en halv friløber, som han dog fik skovlet over mål. Men igen et tegn på, at Nykøbing til tider kan være sårbare bagude. Og netop fem minutter senere - i det 51. minut - fik FC Roskilde udlignet til 1-1. Sebastian Elvang fik smart prikket bolden mellem benene på en Nykøbing-forsvarer og frem til Jannik Skov Hansen, som fra sin position i højre side af feltet hamrede til kuglen, så den strøg fladt imellem benene på gæsternes keeper, Jannich Storch.

Og Nykøbing-spillernes humør blev uden tvivl forværret efter 62 minutter: Hér brød en generelt velspillende Mehmet Coskun igennem i venstre side, spillede bolden fladt ind midt i feltet, hvor Jannik Skov Hansen kom til og med venstrebenet huggede bolden ligeledes fladt i mål.

To mål på 10 minutter af angriberen, og pludselig så det lovende ud for FCR. Og sørme om ikke Jannik Skov var millimeter fra et hattrick bare få minutter senere, men hans brag af en helflugter fra 20 meter blev mesterligt reddet af Jannich Storch.

Fire minutter minutter før tid kom Jannik Skovs tredje kasse så i hus, da han i venstre side af feltet smuttede imellem et par af gæsternes forsvarere og prikkede bolden i nettet. 3-1 og kæmpeoverraskelsen var en realitet.