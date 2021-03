Brian Ankersen er blevet cheftræner-vikar i Bietigheim i den tyske 2. Bundesliga. Foto: Privat

Han skulle lige sove på en stor beslutning

Sport DAGBLADET - 25. marts 2021 kl. 15:33

I hele sæsonen har Brian Ankersen fra Køge trænet lidt med på 2. Bundesligaholdet i SG BBM Bietigheim og har haft træneransvaret for kvindernes 2. hold i 3. Bundesliga samt U18-pigerne, også i den bedste række. Det samtidig med, at hans kæresten, norske Emily Sando spiller på Bundesligaholdet i klubben.

Sent søndag aften fik Ankersen sig så noget af en overraskelse, da Bietigheims sportschef pludselig var i telefonen med en forespørgsel: Kunne du tænke træne herreholdet et par kampe eller måske flere?

- Jeg blev noget overrasket. Jeg havde lige skrevet til træneren for at få ugens træningstider at vide, og dem sendte han, men søndag stoppede han, og så blev jeg spurgt om at overtage, fortæller Brian Ankersen fra det sydtyske, ca. 20 kilometer nord for Stuttgart.

Her ligger klubben med det fulde navn Sport Gemeinschaft Bietigheim-Bissingen Metterzimmern, som i daglig omtale blot kaldes SG Bietigheim.

Nu altså med en 32 år gammel dansk træner fra Køge i spidsen, der ikke svarede ja til sportschefens spørgsmål med det samme.

- Det var lidt overvældende, så jeg skulle lige sove på det, og mandag formiddag sagde jeg så ja, så det er gået ret stærkt.

Derefter blev hverdagen en noget anden for Brian Ankersen. Sidste lørdag tabte SG Bietigheim med 10 mål til TV Grosswallstadt (nr. otte i tabellen), og onsdag aften skulle de i aktion igen - denne gang mod Tus N-Lübbecke (nr. tre) vest for Hannover. Det var Ankersens debut-kamp som cheftræner-vikar, og den endte 27-27 i noget af en drømmestart.

- Havde kampen varet et sekund længere, havde vi vundet, for vi havde bolden i mål lige efter slutfløjtet, fortæller Brian Ankersen med slet skjult stolthed i stemmen dagen derpå.

Han har afløst Hannes Jón Jónsson, der var kørt fast i forholdet til spillertruppen, og allerede nu ligger det fast, at den tidligere spanske landsholdsspiller Iker Romero tager over som cheftræner til sommer.

- I flere kampe er det ikke gået så godt, så det var fedt at få uafgjort mod Lübbecke, men det er totalt surrealistisk, at jeg står i spidsen for et 2. Bundesligahold.

Hvad er din opgave resten af sæsonen?

- Målet for klubben var at rykke op i Bundesligaen, men det løb er kørt, så glæden skal tilbage i spillerne, de skal tilbage på sporet, og så skal der tages nogle skridt i den rigtige retning i forhold til udvikling af spillerne. Det er jeg i dialog med Iker om. Vi skal længere væk fra bunden, så fundamentet er godt, når Iker kommer. Der er rigtig gode spillere i truppen, men det rykkede ikke rigtig med den tidligere træner. Jeg er kommet med lidt skandinaviske impulser i angrebsspillet, og hvis man får glæden tilbage og justerer lidt på nogle tandhjul, så kan to plus to give fem. Men det er altså begrænset, hvad jeg har kunnet nå at gøre på to træninger, fortæller Brian Ankersen.

Hvad trænertjansen i Bietigheim fører til med tiden, tager Ankersen ganske roligt netop nu.

- Så langt har jeg ikke tænkt. Jeg har hele tiden haft »en træner i maven«, og det her er kæmpe mulighed for mig, og bare at have på ens cv at have trænet et 2. Bundesligahold som 32-årig, er vildt. Jeg tager det slag i slag og en dag ad gangen, men på sigt vil da gerne være træner, og så må jeg se, hvad der sker.

Ankersen/Sando kom til Bietigheim i sommeren 2019 efter et år ophold i Montenegro, og Sando har kontrakt i klubben frem til sommeren 2022.

- Lige nu er det hele ret overvældende, og det er nærmest ikke gået op for mig, hvad det er sket, og lige nu er mit fokus på kampen lørdag mod Lübbecke igen, og derefter er der to kampe om ugen i nogle uger. Jeg ser en masse video og forbereder mig, og så ser vi, hvad der er af muligheder efter sæsonen, fortæller træneren.

Han er født i Tyskland og boede der i mange år i forbindelse med far Kents job i en bank i Frankfurt, så sprogligt er Brian Ankersen godt med.

- Der er lidt ord her og her, men ellers går det ret godt. Spillerne har taget sindssygt godt imod mig, og vi er enige om, at vi gør det her sammen. Jeg er ikke en autoritær leder, så spillerne har en stor indflydelse og et vist ansvar. Det er startet godt, så jeg håber selvfølgelig, at det fortsætter.

SG Bietigheim, der har et herre-spillerbudget på 7-8 mio. kr., mangler at spille ikke færre end 15 kampe i denne sæson og slutter 26. juni.