Hamann-Boeriths har forladt TMS Ringsted

Sport DAGBLADET - 04. februar 2021 kl. 12:30 Af Anders Kamper

Han skulle have fået et Liga-gennembrud og etableret sig i TMS Ringsted, men nu har Lasse Hamann-Boerith forladt klubben. Efter syv måneders ophold og et år og fem måneder før udløbet af den oprindelige kontrakt.

Forholdet mellem Lasse Hamann-Boeriths og TMS blev ikke som parterne havde ønsket det, og for et par uger siden meddelte Hamann-Boeriths, at han havde skrevet kontrakt med norske Nærbø ved Stavanger. Her skulle han have tiltrådt til sommer, men turen er altså allerede gået nordpå, hvor det opererede knæ skal genoptrænes, inden der spilles kampe.

Blot otte mål i ni kampe blev det til for Hamann-Boeriths i TMS Ringsted, og i tre kampe har han scoret et mål og i fire ingen overhovedet.

- Jeg har fået et tilbud fra udlandet, jeg ikke kunne sige nej til. Det har altid været en drøm for mig at komme afsted, og nu er muligheden der, en enestående mulighed. Jeg har været i Norge før, men jeg vil gerne ud igen, sagde Lasse Hamann-Boeriths i januar på dagen, hvor han fortalte om sommer-klubskiftet.

Blev TMS ikke, som du havde regnet med?

- Jeg havde da håbet, at jeg skulle blive her to år, men når nu chancen kom for at komme ud, så skulle jeg slå til. Jeg kunne ikke sige nej - det var for fristende, og det glæder jeg mig meget til at komme op til. Ja, det blev et kort ophold her.

Har du ikke været helt tilfreds?

- Jeg havde håbet på, at det var blevet bedre, men det er svært. Det går op og ned, men vi ligger næstsidst og kæmper for at overleve, så alt i alt er det gået godt.

Havde du håbet på en anden rolle og mere spilletid?

- Det er svært. Der er rigtig mange gode spillere her, og jeg har gjort alt, hvad jeg kan og føler ikke, jeg kan gøre mere. Sådan er det, men nu håber jeg at komme stærkt tilbage og bidrage i de sidste kampe, når jeg bliver klar. Så er det op til Dalmose at bruge mig så meget, han vil, sagde Lasse Hamann-Boeriths i januar.

I Nærbø er man meget glad for at have sikret sig bagspilleren fra TMS - som klubben skriver på hjemmesiden:

»Hamann-Boeriths er en gennembrudshidsig duelspiller med stor spilforståelse. Han er hentet ind som playmaker, men kan dække alle tre pladser som bagspiller. Han er en drøn seriøs håndboldsspiller med store ambitioner, og han glæder sig til at komme til et ungt fremadstormende hold med en god træningskultur. Lasse er en, som giver sig 100% til træning og i kamp. Han passer fint ind i vores mantra om at levere »blod, snått og juling.« Det sidste må vist oversættes til blod, sved og tårer!

Klubben afslutter:

»Lasse kan hurtigt blive en ny publikumsfavorit! Nærbø glæder sig til at få en spændende, fremadstormende spiller ind i vores hold, som giver os større bredde og en ny dimension.«

Til klubbens hjemmeside siger Hamann-Boeriths:

»For mig er Nærbø det helt rigtige valg i min udvikling. Jeg ser frem til at blive en del af en meget spændende klubkultur og en god hjemmebane, hvor det er en god opbakning.«

»Jeg ser frem til at blive at blive en del af et spændende hold med dygtige spillere, som har en spillestil, som passer mig meget godt. Nærbø har også et godt træningsmiljø med et dygtigt trænerteam. Jeg glæder mig meget til at flytte tilbage til Norge og Nærbø og blive en del af Nærbø Herrer.«