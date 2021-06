Håkansson til HIK

Sefan Håkansson er allerede videre - fra næste sæson skal han træne HIK. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sport DAGBLADET - 04. juni 2021 kl. 21:49 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det var bestemt ikke længe, at den nu tidligere Roskilde KFUM-træner Stefan Håkansson fik lov at gå arbejdsløs efter sin fyring fra KFUM for tre uger siden.

Fredag blev han nemlig præsenteret som ny træner i HIK - en klub, som modsat KFUM også i den kommende sæson kommer til at spille i 2. division. Hellerupklubben sluttede i denne sæson nemlig helt oppe som nummer to i divisionen og ligner derfor også et godt bud på et tophold i næste sæson.

- Vi er meget glade for at kunne præsentere Stefan i dag for spillerne og klubben. Vi får en virkelig dedikeret, engageret og fagligt dygtig træner, der vil være en motor i arbejdet med at udvikle HIK og skabe resultater. Klubben er inde i en spændende proces med talentudvikling, succes i DBU's licenssystem, og et underholdende og stærkt 1-senior. Det kan vi med stor glæde sige, vil fortsætte i de næste år, siger HIK's sportschef, Per Frimann, i en pressemeddelelse.