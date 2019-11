En våd og skuffet Stefan Håkansson på vej fra banen efter 2-2 mod BSF. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Håkansson har mod på mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håkansson har mod på mere

Sport DAGBLADET - 04. november 2019 kl. 16:46 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halvandet år efter, at Stefan Håkansson tiltrådte som cheftræner i Roskilde KFUM, fører 1. holdet i danmarksserien puljen med fire point ned til nummer to.

Til sommer udløber trænerens to-årige aftale med klubben, men står det til Håkansson, så kommer der underskrift på en forlængelse. Han er godt i gang med arbejdet og er ikke færdig på Lillevang, og Stefan Håkansson er i denne tid i dialog med sportschef Pierre Overgaard om, hvad de kommende arbejdsopgaver skal bestå i.

Det handler ikke kun om at levere resultater med 1. holdet.

- Der er en lang række andre udviklingsområder, der skal kigges på: Et ungseniorhold skal opbygges, spillestilen på klubbens hold ned gennem rækkerne, ansvarsområder skal placeres og en del mere. Vi skal leve op kravene i licenssystemet fra DBU, og derfor skal vi rundt om en del. Meget af det skal implementeres nedad, så der er en rød tråd i arbejdet, og vores trænere i klubben skal også klædes på, fortæller Stefan Håkansson.

- Vi skal være skarpere på forskellige områder, og her er cheftræneren selvfølgelig central. Vi har allerede sat nogle skib i søen, og det er gået ok, og jeg føler ikke, jeg er færdig med opgaverne i KFUM. Det er spændende at udvikle klubben på andre områder. Meget af det handler om, at vi skal være selvforsynende med egne spillere på 1. holdet, så miljøet er så elitært som muligt. En træner i KFUM skal ikke medbringe sit eget hold, men træne de spillere, der er her og være i miljøet. Der skal være en sund kerne af spillere, der har været i klubben en årrække, siger Håkansson.

Stillingen 1. Roskilde KFUM: 31 p.

2. Ledøje/Smørum: 27

3. BSF: 24

4. Køge Nord FC: 22

5. Fr. Valby: 20

6. Taastrup FC: 19

7. Allerød: 18

8. Skjold Birkerød: 12

9. Tårnby: 11

10. Herlev IF: 8 Han har ingen bagkant for, hvornår en underskrift på en ny aftale skal sættes, men nævner marts som en mulighed.

Lørdag eftermiddag spillede KFUM efterårets - og årets - sidste kamp ude mod BSF i Ballerup, hvor KFUM var foran 2-0, men måtte nøjes med 2-2 efter to vidt forskellige halvlege.

- Vi skal slutte godt af, og kan vi fjerne troen for dem bagved os, så er vi nået stykke. Vi har sat barren højt, og vi har levet op til den hele vejen. Vi har været gode i de kampe, hvor vi ikke har haft momentum, men alligevel har vi fået noget med. Det kendetegner et tophold, og vi har en evne til at tro på det, selv om vi er bagud. Spillerne er blevet doceret ret godt i forhold til formnedgang, og på den måde har vi hele tiden haft friske spillere og nogen at vælge imellem, sagde Håkansson inden kampen.

Bagefter var han så dybt skuffet over resultatet, at der gik flere minutter, før han trådte ind til spillerne for at evaluere. Han skulle lige gasse af udenfor.

- Fodboldkampe afgøres på personlige fejl. Dem laver vi to af 2. halvleg, og det lukker dem helt ind i kampen. Derfor står jeg her og er bitter over, at vi ikke var skarpe, hvor vi skulle være det og scorede nogle flere mål. Vi havde jo masser af muligheder for at lukke kampen, og vi spiller dem momentvis rundt. Jeg er vanvittig skuffet, og deres hurtige mål efter pausen gav dem masser af energi og gejst, siger træneren.

- Vi kunne også være kommet bagud og vi var heldige. Vi fik det ikke til at glide, og vi var ikke rutinerede kølige og kyniske nok. Vi er meget skuffede, og det skal vi være.

Selv om KFUM altså har fire point ned til LSF, så er det ikke på tale at ændre målsætningen, og derfor er en direkte oprykning ikke det officielle mål endnu.

- Vi tager den snak over vinteren, og det afhænger også af, om spillere stopper på grund af arbejde eller uddannelse eller hvad der sker. Der kan ske meget, men vi ser os selv som udfordrer til 1. pladsen og ikke en forsvarer af den. Der er flere om budet og 13 kampe endnu at spille.

Skal der skiftes ud i truppen over vinteren?

- En træner vil altid gerne forstærke sig! Jeg har en fin trup, jeg gerne vil arbejde videre med, og jeg tror på spillerne. Hvis der kommer »noget forbi« der kan højne kvaliteten, så kigger vi på det. Ellers er truppen god og bred med en god blanding af rutine og talent, som er fremtiden for os. Vi satser på dem i det lange løb, og det skal vi vise nu.