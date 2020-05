Stefan Håkansson har endnu ikke haft sit hold i kamp i foråret, og nu har han næsten mistet troen og håbet. Foto: Anders Kamper

Håkansson er lettere modløs

Sport DAGBLADET - 08. maj 2020 kl. 22:59

Hele sæsonen har Roskilde KFUM ligger i toppen af danmarksseriens pulje 1, og i juni var der udsigt til, at klubben skulle spille om at komme i 2. division mod tre andre ds-pulje-vindere.

Nu er det hele oppe at vende på grund af corona, og der er ikke spillet en eneste kamp i foråret, og udsigten til at se sker, ser noget mørk ud. Der må trænes efter strenge regler, og kampe er end ikke et tema endnu.

Cheftræner i KFUM, Stefan Håkansson, har næsten mistet modet omkring forårets afvikling. Tiden går jo, og 1. juli skal sæsonen være

- Det ser umuligt ud at komme i gang, når der ikke åbnes for alvor med træning i hold og med flere end 10 spillere lige nu. Jeg ved snart ikke, hvad skal jeg tænke. Det er irriterende, men jeg kan godt forstå det - det skal jo være forsvarligt og sikkert at gå i gang. Det ser bare dystert ud at komme til at spille på denne side af sommeren, siger træneren.

KFUM´s bestyrelse er i gang med at kigge på kravene, så der kan startes træning i forhold til reglerne.

- Når der kommer en melding, så starter vi med gruppetræning, og så må vi se. Omkring kampene, så er det svært at tro på, at vi kan nå at spille inden 1. juli. Tiden er knap nu, men jeg håber, at vi får lov, men allermest håber jeg, at turneringen og placeringen er gældende, når vi nu ligger nummer et. Jeg håber ikke, at man aflyser sæsonen og starter den forfra - det vil jeg blive rigtig ærgerlig over, siger Håkansson.

- Det ligger lidt til, at det skal på skrivebordet og afgøres der, men jeg håber, vi kommer i kamp, og der er lidt tid endnu. Man kan jo afvikle nogle runder i juni og måske bare nå kval-kampene om oprykning. Men 2. division er jo heller ikke kommet i gang, så lige nu ser det lidt håbløst ud, siger KFUM-træneren.