Håbløs start af tophold - der taber

De gik ind til kampen som nummer tre i 1. division, men det var sandelig ikke til at se hos TMS Ringsteds kvinder, da Hadsten lidt længere nede i tabellen var på besøg lørdag lige efter frokost.

Sikken en opvisning i fejl, TMSerne diskede op i det første kvarter, hvor tre angreb i træk blev hældt ned af brættet, Anne-Cathrine Lundbye brændte straffe to meter over mål (!), Rie Haslund brændte et lob, og i den anden ende kom Hadsten på 3-0 og 5-1 i en noget nær sæson-historisk skidt start af TMS.

De minutter var bedre end en sovepille, og Lundbye brændte såmænd et straffe mere, men langsomt kom hjemmeholdet på benene, ingen gik i panik, selv om træner Per Wulff så noget apatisk ud som tænkte han: Hvad foregår der her?

TMSerne åd sig ind i opgøret, kom op 4-6, og da Charlotte Bisser scorede til 8-8 var spillet 18 minutter. Derfra kunne kampen så reelt starte...

Stephanie Rasmussen reddede to skud i træk, nappede også et straffe, og så var TMS ovenpå via 11-10 og 14-11 og 16-13 ved pausen.

Den solide føring blev sat over styr lige efter pausen, hvor det blev 16-16, 17-17 og 17-18, og så var det op ad bakke igen for top- og hjemmeholdet.

Her følger 2. halvlegs udvikling:

18-18: Katrine Thomsen.

18-19: Stine Schmidt, der har været et farligt bekendtskab med mange skud fra distancen.

18-20: Stephanie Rasmussen redder, men bolden sniger sig over stregen: Louise Syrstad.

Hadsten snupper bolden ud af hænderne på Natascha Wollesen - det sker aldrig...

Charlotte Bisser udvises, men Hadsten brænder straffekastet.

43 minutter spillet.

18-21: Louise S.

TMS har scoret to mål på 13 minutter efter pausen. Det er helt skævt, hvad der sker på banen i dag.

Time out TMS, og træner Wulff er ikke tilfreds.

19-21: Katrine Thomsen (str.)

44 min.

20-21: Sylvie Gamys med godt fodskifte og gennembrud.

Udvisning til TMS´ Louise Hansen.

Hadsten skyder forbi mål.

20-22: Anne Berggreen.

48 min.

Timeout Hadsten.

21-22: Julie Gottschalksen fra højre fløj.

21-23. Hadsten scorer, og samtidig vises Louise Wendelbo ud. 50 min.

TMS halter efter hele tiden og rammer ingenting denne dag. Det gik galt fra start, og en opblomstring synes ikke at kunne slette det indtryk.

21-24.

22-24: Julie Gottschalksen.

52 min.

22-25: Syrstad.

23-25: Katr. Thomsen fra stregen via stolpen.

Gottschalksen misser fra fløjen.

54 min.

Stephanie redder flot.

Det her en en mærkelig tam og tandløs indsats af TMS.

Louise Hansen fremtvinger straffekast.

55 min.

55.30. 24-25: Katrine Thomsen (str.)

24-26: Helle Walentin.

56 min.

25-26: Gamys.

Hadsten taber bolden.

26-26: Gottschalksen scorer, og miraklet i Ringsted lever...

Hold da op...

26-27: Mathilde Pedersen.

58.11 min.

TMS smider bolden i Hadsten-hænder...

Julie Gottschalksen vises ud 2 min.

26-28: Helle Walentin (str.)

14 sekunder igen, og dette kan TMS ikke redde med Hadsten på bolden.

26-29: Josefine Thorsted.

Kæmpe skuffelse for TMS på en helt igennem skidt dag.