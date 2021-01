Bo Spellerberg spillede forfærdeligt i 25 minutter, men løftede dog sit niveau og sluttede på fire mål og to assists. Foto: Kim Rasmussen

HØJ vandt drama på Fyn

Sport DAGBLADET - 30. januar 2021 kl. 18:34 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

HØJ førte lørdag eftermiddag komfortabelt med 27-22 over Otterup i slutfasen, men så gik der gummiarm i den. Inden det så til allersidst lykkedes at hive en sejr på 28-27 i land.

1. halvleg blev på flere måder en noget blandet omgang fra HØJ's side: De første ni minutter lykkedes stort set alt. Glimrende tacklinger i forsvaret, som førte til lynhurtige kontramål fra fløjene - et par dundrende langskudsmål fra Alexander Hansen og endelig et par gode redninger af Rasmus Døssing i målet.

Således 7-4 til HØJ på dette tidspunkt, men så røg gæsterne ind i 12 meget skidte minutter, hvor stort set alt gik galt. Ikke alene blev perioden tabte med hele 2-7, det var også måden det skete på, der virkelig kunne give træner Fredin grå hår i hovedet.

Playmaker Bo Spelllerberg har muligvis rejst lidt for meget rundt i landet på det seneste i forbindelse med sine tjanser som ekspertkommentator ved VM. I hvert fald var han fuldstændig væk i kampens første 23 minutter. Ingen indspil, ingen mål - men til gengæld et par dumme fejlafleveringer.

Derudover må også nævnes unge Marcus Stroustrups enorme fejlprocent i halvlegen - for ved pausen stod han noteret for bare et enkelt mål på seks forsøg.

Efter at være kommet bagud med 10-12, tog HØJ-drengene sig dog en smule sammen mod slutningen af halvlegen. Ikke mindst Röi Berg var klinisk på venstre fløj og på straffekast - og stod på seks for seks ved pausestillingen 16-16.

Jævnbyrdigheden fortsatte i 2. halvleg, hvor stillingen efter 38 minutter hed 19-20 på tavlen, så HØJ havde fået stoppet blødningen - og det på trods af at Stroustrup ellers lavede en »Mikkel Hansen« og fik to minutter for helt hovedløst at kyle bolden ud af banen, efter at dommeren ellers havde fløjtet for frikast til Otterup.

Midtvejs i 2. halvleg var HØJ kommet på 24-21, og det skyldtes især to ting: Midterforsvaret anført af Jeppe Jonasson havde nu virkelig fået fat i hjemmeholdets skytter og stregspiller - og derudover var Victor Bang blevet skiftet ind i målet ved pausen. Det skulle vise sig at være et brandgodt træk fra træner Jesper Fredin.

Med fire minuttter tilbage var HØJ stadig foran med tre - nu 28-25 - men hér missede udeholdet med et par kæmpe brændte chancer muligheden for at lukke kampen endeligt. I stedet blev det en ren gyser i slutminutterne. Otterup havde bolden i de sidste 30 sekunder ved 28-27 til HØJ, men de gulblusede missede et indspil til stregen, og så blev det til to point til sjællænderne.