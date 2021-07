Jesper Frdin og HØJ-truppen håber og tror på meget mere jubel i stil med den på billedet i kden nye sæson. Foto: Anders Kamper

HØJ tror på oprykning til Ligaen

Sport DAGBLADET - 23. juli 2021 kl. 16:33 Af Kasper Nørgaard Hansen

Når et hold slutter en sæson som numnmer fem i én sæson, vil målsætningen for selvsamme hold den følgende sæson meget ofte (og meget logisk) hedde top 4.

Men sådanne forsigtig-optimistiske toner vil man ikke fløjte med på hos håndboldfællesskabet HØJ. Nej, tværtimod er optimismen på holdets vegne så stor som Roskilde Fjord er lang. For spørger man cheftræner Jesper Fredin er der et kæmpe potentiale i HØJ-mandskabet anno 2021/2022.

- Jeg forventer helt klart, at vi forbedrer os fra sidste sæson. Faktisk vil jeg sige, at jeg personligt mener, at vi er et af de hold, der kan vinde rækken. Det kræver selvfølgelig at tingene flasker sig og så videre, men når jeg ser på vores materiale og potentiale, så mener jeg bestemt, at det er en realistisk mulighed, siger Fredin.

- Mindre kan også gøre det, men i hvert fald vil vi rigtig gerne i kvalspillet om at komme i Ligaen. Vi kommer med dét, man vel kan kalde en positiv naitivitet og siger, at vi lige så godt kan blive etter, tilføjer træneren.

De optimistiske og i grunden meget udanske udmeldinger fra HØJ kommer ikke mindst med udgangspunkt i to ting: For det første lavede holdet sidste sæson hele 33 point i de 26 kampe, og det er klar rekord for holdet. At det så »kun« blev til en 5. plads i rækken skyldes dén lettere uforklarlige nedsmeltning, som holdet havde omkring juletid. Fraregner man de to måneder i slutstillingen, ja, så havde HØJ allerede sidste sæson været på nippet til oprykning.

Men for det andet har HØJ siden da forstærket truppen - efter Jesper Fredins vurdering - ganske markant.

Ikke at holdet var dårligt besat på målmandsposten i form af Victor Bang og Rasmus Døssing, men med Frank Mikkelsen og superveteranen Søren Haagen er der nu nærmest bygget en mur rundt om det bolsjestribede bur, mener Fredin.

- Jeg mener uden tvivl, at vi har 1. divisions bedste målmandsduo nu, påpeger han kort og tørt.

Men også fra det schweiziske er tilkommet frisk blod af den slags som kan blive gift for modstanderne, spørger man cheftræneren. I sin tid da han hentede Bo Spellerberg i St. Gallen, lagde Fredin især positivt mærke til to andre spillere hos alpeklubben: For det første stregspilleren Tobias Wetzel og dernæst den tyske højreback Max Höning.

- Tobias er en noget anden stregtype end Villads (Raahauge, som forlod klubben efter sidste sæson, red.) Han er en lidt mere bevægelig og rykkende stregspiller og måske ikke lige så kæmpe stor og fysisk rent defensivt - selv om han dog stadig er 194 cm, så helt klejn er han nu heller ikke.

- Max er en venstrehåndet skytte, og det er super fedt at have to af dem i truppen nu med både ham og Alex (Alexander Hansen, red.) Han er en vanvittigt dygtig forsvarer, der kan dække både 2'er og 3'er - og i angrebet er han typen, der kan hugge på kassen langt udefra. På den måde er han et super godt alternativ til Alex, som jo er mere en gennembruds- og gå-på-kant-spiller. Og så skal det siges er de begge to nogle gode fyre, har jeg fået Bos ord for - og det går vi rigtig meget op i, konkluderer Jesper Fredin.

HØJ's 1. divisionsmænd 2021/2022

Tilgang:

Max Höning (St. Gallen)

Tobias Wetzel (St. Gallen)

Frank Mikkelsen (TMS Ringsted)

Søren Haagen (GOG)

Mikkel Ebeling (TM Tønder)

Afgang:

Victor Bang (IFK Skövde)

Rasmus Døssing (ukendt)

Villads Raahauge (Lemvig-Thyborøn)

Emil Bramming (Kungälv HK)

Mikkel Leth (stoppet)