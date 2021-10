HØJ-træner revser kommune

På Danmarks Idræts-Forbunds netop offentliggjorte rangering over kommunernes idrætsfaciliteter målt på en række parametre ligger Egedal Kommune nede sommer 92 af 93 kommuner.

Det er HØJ´s herre-cheftræner Jesper Fredin ikke det mindste imponeret over, hvilket kan læses i et hvast opslag på Facebook:

"Egedal Kommune der proklamerer, at de gerne vil foreningslivet! 92 ud af 93…..

Tomme ord, der runger hult i en nærmest larmende tavshed. Sandheden er at Egedal Kommune hverken vil breddeidrætten eller eliteidrætten!" skriver Jesper Fredin.

Han fortsætter:

"Selv samme kommune der på det groveste har misbrugt private borgeres gavmilde donationer til en ny idrætshal, som var sat i verden for at forbedre forholdene for foreningslivet. En hal der nu i stedet har udsigt til, at blive offer for en lappeløsning i en urealistisk rokade og fordeling af haltimerne i Egedal Kommune på baggrund af skolelukninger."

Her hentyder Fredin til, at foreningers timer i de to skolers haller skal flyttes til den nye hal, og så er ikke meget vundet.

"For mig at se har Egedal Kommune sovet i timen! Udfordringerne har været der længe og det går ud over alle idrætsudøvere - unge som gamle. Borgmesteren taler om at der i “fællesskab” skal findes en løsning, men netop “fælleskab” er når man er sammen om noget og føler en vis samhørighed. Det er ikke min oplevelse, at det er det der foregår her.

Jeg håber inderligt, at der arbejdes på højtryk for en ny og forbedret plan for idrætten i Egedal Kommune," lyder det fra HØJ-træneren.

Han runder sit opslag af:

"Nummer 92 ud af 93!

Alle de idrætsudøvere, der ikke kan dyrke deres idræt i et tidssvarende miljø eller tilstrækkeligt omfang, må slå tiden ihjel indtil der forefindes en god og realistisk løsning. De kan jo passende slå tiden ihjel ved at kigge på utallige skulpturer eller gå på en uendelig lang sti med farvet lys."

Her er udvalgte kommuners placering i DIF-undersøgelsen:

1. Skive

2. Roskilde

8. Stevns

18. Ringsted

21. Høje Taastrup

23. Faxe

28. Ishøj

33. Holbæk

53. Kalundborg

57. Solrød

60. Greve

65. Køge

70. Helsingør

72. Slagelse

74. Odsherred

77. Lejre

81. Sorø

82. Rudersdal