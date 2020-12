HØJ?s træner Jesper Fredin er frustreret. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: HØJ-træner frustreret efter nederlag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HØJ-træner frustreret efter nederlag

Sport DAGBLADET - 04. december 2020 kl. 00:11 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Med 39 bolde i eget net nåede Jesper Fredin et hidtidigt lavpunkt som træner for HØJ, da Ajax tirsdag aften vandt med utrolige 39-31 efter 60 minutters mere og mere vanvittig håndbold på Bavnehøjhallens gulv.

O,65 mål i minuttet blev der lavet mod HØJ, og af de 39 mål blev de 16 til på kontraangreb, og så endte Marcus Stroustrup ydermere med at blive skadet i en situation, hvor Hakan Sahin efter Fredins mening burde have haft rødt kort.

Måske ikke så meget at sige til, at nattesøvnen efter kampen ikke var den allerbedste for HØJ-træneren. Der var noget at tænke på - og over der på hovedpuden.

- Det blev til nogle timer, så det er ok, men jeg var - og er - temmelig frustreret over kampen, siger Jesper Fredin onsdag efter at have set kampen igen.

- Det, der står allerøverst er helt klart, at vi lukker så mange mål ind, for der er noget, der gør, at vi ikke står, som vi gerne vil. De laver 16 kontramål, og det er alt, alt for mange! Selv, hvis det var otte ville jeg være utilfreds. Man kan ikke vinde en håndboldkamp, når modstanderen får lov til at score 16 kontramål. Vi laver ni tekniske fejl, der giver kontramål, og det er foræringer og slet ikke, hvad vi ønsker. Dertil blev der brændt store chancer i syv mod seks, og det straffes mod et tomt mål i den anden ende. Ajax skal roses for at straffe os, det var de gode til!

Men du vidste jo og havde omtalt deres kontrafase inden kampen, så hvorfor løb I lige ind i den?

- Vi er et hold, der ikke skyder så meget fra distancen, så vi spiller med større risiko i forhold til de tekniske fejl fordi vi spiller tæt på forsvaret. Der var Ajax gode til at presse vore backs. Vi dummer så også ved nogle indspil og lidt andet offensivt, der gav for mange fejl. Ajax var også gode der, siger Fredin.

For HØJ blev det i høj grad kampafgørende, at Marcus Stroustrup blev tacklet i gulvet af Hakan Sahin kort inde i 2. halvleg, og mens Sahin afsonede to minutter, udgik »Marlo« med smerter i ben og lænd og er tvivlsom søndag mod Skive.

- Der er rødt kort i den situation, ingen tvivl. »Marlo« tackles ned og lander direkte på ryggen uden at tage fra med benene. Når der tackles så hårdt, så man ikke kan tage fra med benene, så er der rødt kort.

Og der betyder det ikke noget, at Hakan er dobbelt så stor som Marcus?

- I den situation er det noget, der hedder dynamik og effekt, og her er der begge dele. Det er forsvarsspillerens opgave at passe på angrebsspilleren i forhold til effekten. Her bliver Marcus tacklet så hårdt, at han ikke kan nå at tage fra. Det kunne have været kampafgørende, at de skulle have spillet videre uden deres klart bedste stregspiller. Nu mistede vi en spiller, og det var et hårdt slag. Marcus var klart banens bedste spiller i 1. halvleg, så det var et stort tab at miste ham.

- Marcus er imponerende, og han fik vist sit skud fra distancen med flotte mål. Kæmpe ros til ham. Han er en rasende spændende spiller, men nu er han så skadet.

I HØJ´s forsvar synes Jesper Fredin slet og ret, at hans spillere er for pæne.

- Vi er langt fra hårde og konsekvente nok i vores måde at dække op på. Vi afviser i stedet for at tackle.

Bo Spellerberg udtrykker »sund bekymring« over nogle kampe i træk, hvor defensiven har haltet. Er du enig?

- Jeg er ikke bekymret, men er jeg er frustreret over, at vi efter den seneste corona-nedlukning i snit har lukket 34 mål ind (Grindsted 31, Team Sydhavsøerne 31, Ajax 39). Det bliver kr...stejlemig svært at vinde, hvis man skal lave 35 mål! Vores fulde fokus er nu på at få en prop i defensivt. HØJ skal til Skive søndag.