Villads Raahauge blev HØJ-topscorer med otte mål foruden "man of the match. Foto: Kim Rasmussen

Sport DAGBLADET - 23. januar 2021 kl. 16:49 Af Jeppe Lodberg

HØJ strammede op

Det var ikke mange minutter HØJ-cheftræner brugte til taktiske dessiner i pausen af lørdagens hjemmekamp mod Odense i håndboldmændenes 1. division.

I stedet blev spillerne sat til at varme op påny for - blev der tænkt rundt om i den tilskuertomme Jyllinge-hallen - at få noget ilt til hovederne.

15-15 på tavlen halvvejs henne var ikke imponerende, og det var ellers ikke fordi, det havde skortet på muligheder for at trække fra.

5-3 efter otte minutter og tre fynske forbiere, og så en udvisning til gæsterne. Men blot 7-5 på tavlen, da HØJ var færdig med at spille i overtal, og efter et lille kvarter kaldte Fredin til timeout med 9-8 på tavlen.

Det hjalp. 12-9 efter 19 minutter, hvor så Odense kaldte kaldte time-out og gik over til at spille syv mod seks.

Det gav HØJ-keeper Rasmus Døssing en fin mulighed for at komme på tavlen efter egen redning, men han skød forbi tomt mål, og nok scorede Jeppe Hjorth til 13-9, men værterne fik pludselig store problemer med at få bolden i mål på Odenses »indhopper-keeper« Christian Trans.

Denne nærmest tæmmede et straffekast fra Bo Spellerberg med fodsålen, pillede Hjort og stillede sig i vejen for kontraløbende Tobias Myssing, og gæsternes Mikkel Søby var et lob på overliggeren fra at udligne til 13-13.

Udligningen kom altså, men pause-opvarmningen hjalp - specielt takket være Marcus Stroustrup, der tog bolden i egen hånd, og indskiftede Victor Bang, som for i den grad tog fra i målet.

Syv minutter efter pausen havde Bang fire redninger - heraf én på straffekast - og Stroustrup havde for fjerde gang, så tavlen hed 20-16, og denne gang slap HØJ ikke taget.

Træfsikre Villads Raahaugescorede i tomt mål til 23-18 efter 41 minutters spil, og med et lille kvarter igen løb just indskiftede Emil Bramming kontra til 28-20, og så var det blot et spørgsmål om sejrens størrelse og om at få hele bænken i spil, så alle HØJ-spillere fik sved på panden af andet end opvarming.

33-26 endte Ølstykke-Jyllinge-mandskabet med at vinde, og Villads Raahauge fik en dusk blomster med hjem som »man of the match« takket være fin forsvarsindsats og otte mål på ni forsøg.