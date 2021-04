HØJ sluttede med sejr

Det var nummer fem mod nummer to i håndboldmændendes 1. division, der lørdag eftermidag mødtes i Jyllinge-hallen. Det lå allerede fast, inden første fløjt i sidste grundspilskamp, og det kom derfor ikke som den store overraskelse for HØJ-cheftræner Jesper Fredin, at de jyske gæster gik lidt forsigtigt til værks.

Skibonitterne skal ud i direkte oprykningskampe mod treerne i rækken - det blev Ajax - og det gjaldt derfor primært for dem, at de undgik skader hos de bærende kræfter.

- De stillede med profilerne, men de sparede dem lidt ved at skifte dem ud, så de ikke var på banen i længere tid ad gangen. Vi spillede igennem i tre kvarter, da vi var foran med seks-syv mål, og jeg var på intet tidspunkt nervøs for, at vi ikke ville vinde, siger Jesper Fredin efter sejren på 26-22 via pauseføring på 14-11.