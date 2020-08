Se billedserie Marcus Stroustrup får den finske hårdhed at føle. Foto: Jeppe Lodberg

HØJ slog finsk Champions League-hold

Sport DAGBLADET - 16. august 2020 Af Jeppe Lodberg

Det var noget af et internationalt mandskab, der gæstede Jyllinge-hallen, da det finske storhold Riihimäen Cocks lørdag eftermiddag kom på besøg for at spille træningskamp mod HØJ Elites 1. divisionsmænd.

Serbere, polakker, hviderussere og kroater var mikset med en lette, en italiener og en rumæner - og enkelte finner var der da også, og havde man mødt dem et hvilket som andet sted, så kunne man meget nemt foranledes til at mene, at eneste fællesnævner var, at det var nogle ordentlige brød alle til hobe.

Men de var nu ikke så »farlige«, som de så ud til, og HØJ mere end matchede deres fysiske spil med fart. Et stærkt forsvar anført af Villads Raahauge og Jeppe Jonasson centralt med Alexander Hansen og Bo Spellerberg på backerne gav fine arbejdsbetingelser for - i første halvleg - Rasmus Døssing, som nu også kunne levere fine redninger, selv når forsvaret var spillet tyndt.

En redningsprocent på 53 holdt den nye HØJ-keeper, mens Victor Bang i anden halvleg var mere menneskelig omend velstående med 37 %, og de to sørgede for, at hjemmeholdet fik scoret en del kontramål.

HØJ kunne nu også i det etablerede angrebsspil, og det var ikke sådan lige til at gennemskue, at playmaker Marcus Stroustrup »kun« spillede U19 og 2. divisionsbold for GOG i den forgangne sæson. Gundsømagle-knægten gik på med krum hals og var endog meget markant i første halvleg, hvor han da også scorede sine fire mål.

HØJ var foran fra første til sidste fløjt. Kun afbrudt kortvarigt, da Cocks kom fra 4-2 til 4-4, da Jeppe Jonasson efter syv minutters spil røg ind i kampens første udvisning.

Dobbelt så langt henne scorede Philip Kempf på kontra til 7-4 efter Døssings fjerde redning, og det blev yderligere 10-5, inden HØJ kunne gå i kabinen med pauseføring på 13-8.

HØJ-cheftræner Jesper Fredin skiftede meget ud straks fra anden halvlegs start, men det ændrede med små nuancer ikke på femmåls-forspringet, der holdt til 20-15 godt midtvejs.

Så gik hjemmeholdet over til at spille syv mod seks, men det blev lige forceret nok, og så scorede hviderussiske Aliaksandr Tsitou to gange i tomt mål med ti minutter igen, og Fredin måtte kalde til rådslagning.

Det hjalp - med fem minutter tilbage var forspringet igen på fem, 24-19, og da Tobias Myssing scorede to kontramål på mindre end ét minut til 27-19, var der overskud til at sende nærmest hele den unge garde i aktion i de sidste minutter.

27-20 vandt HØJ, og cheftræneren var fint tilfreds:

- Det var en god oplevelse. De spiller mere to mod to og én mod én, end vi er vant til, men vi lykkedes godt med at dæmme det ned. De har mistet et par af deres bedste spillere, siden de sidste år spillede Champions League, og jeg oplevede dem måske som værende lidt trætte som hold. Men vi holdt fokus på vores eget, og det var fint.

- Vi lykkedes rigtigt godt med nogle af de ting, vi havde fokus på - vores defensiv, mens vi nok skal oppe os lidt med vores syv mod seks. Men det går den rigtige vej - vi har fået otte nye ind, og vi er milevidt fra at være rigtigt samspillet endnu, men vi viser, at hvis vi kan få vores defensiv op og stå og har de redninger, der skal til, så ser det allerede fornuftigt ud, sagde Jesper Fredin.

