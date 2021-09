En situation fra kampen mellem Roskilde og HØJ d. 21. december 2019 - det var seneste gang, de to hold mødtes. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

HØJ og Roskilde har helt forskellige forventninger

Sport DAGBLADET - 07. september 2021 kl. 11:19 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det er kun godt en uge siden, at HØJ i pokalturneringen pressede storholdet TTH Holstebro til det yderste i 45 minutter og rent faktisk gik til pause med en føring over ligaholdet.

For Roskildes vedkommende er det ikke mere end tre uger siden, at holdet fandt ud af, at man ikke som forventet skulle spille i 2. division i denne sæson - men i stedet i 1. division (efter at SUS Nyborg trak sig fra sidstnævnte)

Sagt på en anden måde har HØJ både meldt ud - og med omtalte pokalkamp også tydeligt vist - at niveauet er til at slutte i toppen af rækken i den sæson, som netop er skudt i gang. Og sagt på en anden måde, har Roskilde så langt fra haft den samme tid til at forberede sig på livet som 1. divisionshold som alle andre hold i divisionen.

2. division starter nemlig først to uger senere end 1. division, og derfor troede Rasmus Svane og co.at de havde masser af tid til sæsonstart - da de for tre uger siden blev bevidst om, at det havde de overhovedet ikke.

Så groft forenklet kan man sige, at HØJ lige nu er ganske tæt på topform, mens Roskilde først er ved at komme i form. Og derfor er det da også modsætningernes møde i aften, når de to hold tørner sammen i Jyllingehallen i første-runde-opgøret.

Skæver man til bookmakerne, får man da også et meget håndgribeligt hint i den retning. Skulle HØJ vinde rækken i denne sæson, giver det blot odds 2,75 (kun HC Midtjylland med 2,25 er lavere) Modsat får man sit indskud hele 500 gange igen, hvis Roskilde skulle vinde rækken...

Mere sort på hvidt kan man næsten ikke udpensle forskellen i omverdenens forventninger til de to hold - og den tilsyneladende niveauforskel på mandskaberne er de to holds cheftrænere da også klart bevidst om.

Hos HØJ har man i sæsonopstarten i større grad valgt at møde ligahold end 1. divisionshold - og det er absolut bevidst, fortæller cheftræner Jesper Fredin.

- Jeg er ganske tilfreds med, hvad jeg har set fra mit hold indtil nu, og man kan sige, at vi har valgt at spille kampe »opad« i den forstand, at vi har mødt hold, der på papiret er på en højere hylde end os selv. Og det har vi gjort for at komme op i et højere gear og for at få mere fysik på, end hvad vi ellers ville kunne møde i 1. division, siger Fredin.

- Det har så også medført, at vi ikke har vundet så mange af vores opstartskampe, men det har heller ikke været så afgørende for os. Det, der har været rigtig fint, har været, at vi har udviklet os stabilt og fået lagt nogle lag på i løbet af de kampe, vi har spillet indtil nu, vurderer HØJ-træneren og fremhæver igen pokalkampen forleden mod TTH - som HØJ altså længe havde ude i tovene.

I Roskilde har Rasmus Svane været fint tilfreds med de ting, han har set fra sit hold indtil nu i opstarten, men ved også godt, at denne sæson nok bliver en overlevelseskamp.

- Jeg tror, at vi står okay - selv om kampen mod HØJ er lidt uden for ligningen, da vi møder oprykningsfavoritterne - så ligegyldigt, hvordan forberedelserne havde været, ville stadig være en ekstremt svær kamp. Dér, hvor jeg er lidt mere bekymret, er omkring den der mega lange kamppause fra betydende kampe.

- Hvad vil det fysiske tryk gøre ved os på skadesdelen over de første fem-seks uger - det er jeg lidt spændt på. Men ellers er vi ved godt mod, og spillemæssigt har vi leveret nogle gode præstationer i træningskampene, sammenfatter Svane.